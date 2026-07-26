اشغالگران اسرائیلی در حملاتى در کرانه باختری اشغالی، یک مسجد در حال ساخت و بخشی از یک خانه فلسطینی را به آتش کشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش رسانه‌های رسمی فلسطین، اشغالگران اسرائیلی اوایل روز یکشنبه در حملات جداگانه‌ای در سراسر کرانه باختری اشغالی، یک مسجد در حال ساخت و بخشی از یک خانه فلسطینی را به آتش کشیدند، در حالی که چندین کارگر در حمله دیگری در شرق رام الله زخمی شدند.

عبدالعظیم وادی، شهردار قصرا، در جنوب نابلس به خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، گفت که اشغالگران به بخش جنوبی شهر حمله کردند و مسجد الرحمه را که در حال ساخت بود، به آتش کشیدند.
وی گفت که این حمله باعث سوختن مصالح چوبی و تجهیزات ساختمانی در محل شد.

منابع امنیتی فلسطینی در شهر بیت فوریک، در نزدیکی نابلس، به خبرگزاری وفا گفتند که اشغالگران به محله الدبات حمله کرده و خانه یکی از ساکنان را آتش زدند و قبل از اینکه آتش نشانان آتش را مهار کنند، خسارات جزئی به بار آوردند.

همین منابع گفتند که مهاجمان همچنین با اسپری، گرافیتی‌های نژادپرستانه‌ای را با مضمون انتقام از اعراب نقاشی کردند.

در حادثه‌ای جداگانه، چندین کارگر فلسطینی پس از حمله اشغالگران به یک کارخانه سنگ‌شکن در منطقه عین سامیه در نزدیکی شهر کفر مالک، در شرق رام‌الله، زخمی شدند.

به گفته این خبرگزاری، کارگران پس از حمله، جراحات و کبودی‌های مختلفی متحمل شدند، در حالی که اشغالگران قبل از ترک منطقه، ماشین‌آلات سنگین را نیز به آتش کشیدند.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که تشدید تنش‌ها در سراسر کرانه باختری طی چند روز گذشته ادامه داشته است.

اشغالگران اسرائیلی، با حمایت ارتش، به شهر فلسطینی تل در نزدیکی نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی حمله کردند و چهار فلسطینی را به شهادت رساندند. به گفته منابع فلسطینی و اسرائیلی، دو اسرائیلی نیز در جریان تیراندازی در جریان این درگیری کشته شدند.

نیرو‌های اسرائیلی پس از این خشونت، نابلس و شهر‌های اطراف آن را محاصره کردند، به دستگیری‌های گسترده دست زدند و از آمادگی برای یک عملیات نظامی گسترده در سراسر کرانه باختری خبر دادند.

طبق آمار رسمی فلسطینی، از اکتبر ۲۰۲۳، نیرو‌های اسرائیلی و اشغالگران حداقل ۱۱۸۲ فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده، هزاران نفر را زخمی و حدود ۲۴۰۰۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

منبع: آناتولى

برچسب ها: کرانه باختری ، مسجد
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