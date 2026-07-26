باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۴ مرداد شاخص کل بورس با رشد ۱۰۷ هزار و ۷۵۶ واحد در سطح ۵ میلیون واحد ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۹ هزار و ۶۵۸ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز سه نماد وبملت، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، تادیکو و سپید پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۷۷۱ واحد در سطح ۳۹ هزار و ۷۸۷ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد مارون، کگهر و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد زهلال، فزر و وگردش پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش معاملاتی ۲ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه مواد غذایی و فرآورده نفتی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

همچنین امروز سه نماد سپر، فیروزا و یاقوت برترین تقاضا و سه نماد کیان، تداوم و دارونو برترین عرضه در بازار بورس را به خود اختصاص دادند.