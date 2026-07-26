ماموران پلیس در خوزستان موفق به کشف ۸ کیلو مواد مخدر، ۸۹ کیسه آرد و و دو استارلینک شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رمضان گوروئی گفت: از آنجا که یکی از دغدغهها و مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی، برخورد با فروشندگان مواد مخدر، جمعآوری خردهفروشان و معتادان متجاهر است، پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای پاسخگویی به این مطالبه، طرح آرامش به مدت ۴ روز در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۸ کیلو و ۲۸۹ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۴۷۵ عدد قرص غیرمجاز کشف و ۱۵ نفر خردهفروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ گوروئی در ادامه تصریح کرد: در این راستا ۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۳ باب دکه اغذیهفروشی به دلیل توزیع مواد مخدر با درخواست دادستانی پلمپ شد. همچنین ۷ معتاد متجاهر جمعآوری و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به پاکسازی ۴ نقطه آلوده در سطح شهرستان، از شهروندان خواست: با اعلام بهموقع هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، پلیس را در تأمین امنیت یاری کنند.

دستگیری عاملان نزاع و درگیری طایفه ای در شهرستان هویزه

سرهنگ مالک حزبائی در اين خصوص اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس ، در محل حاضر و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری عاملان اصلی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات خاص پلیسی و رصد اطلاعاتی موفق شدند هویت ۳ عاملان اصلی نزاع را شناسایی پس از تعقیب و مراقبت و با هماهنگی قضائی در عملیات منسجم و هماهنگ پلیسی هر ۳ نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ حزبائی در ادامه افزود: متهمان در تحقیقات تکمیلی صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی بیان کردند.

کشف ۸۹ کیسه آرد قاچاق در گتوند

سرهنگ نصیر ابدالیفرد در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای صورتگرفته، راننده یک دستگاه خودروی نیسان که اقدام به جابهجایی آرد قاچاق در سطح حوزه میکرد، را شناسایی کردند.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضائی به محل دپو اعزام شدند و در بازرسی انجامشده تعداد ۸۹ کیسه ۴۰ کیلویی آرد فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد و خودروی او نیز توقیف گردید.

کشف ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پلیس اطلاعات با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی از فعالیت ۲ نفر در زمینه خرید و فروش تجهیزات استارلینک مطلع شد و دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: پس از انجام هماهنگیهای قضائی، تیمهایی از مأموران انتظامی و پلیسهای تخصصی با بهرهگیری از اقدامات فنی، محل سکونت متهمان را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهمان، ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک کشف شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ که برای حمل تجهیزات مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ خوشناموند خاطرنشان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه ارتکابی، به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.

منبع: پلیس خوزستان