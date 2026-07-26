ماموران پلیس در خوزستان موفق به کشف ۸ کیلو مواد مخدر، ۸۹ کیسه آرد و و دو استارلینک شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رمضان گوروئی  گفت: از آنجا که یکی از دغدغهها و مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی، برخورد با فروشندگان مواد مخدر، جمعآوری خردهفروشان و معتادان متجاهر است، پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای پاسخگویی به این مطالبه، طرح آرامش به مدت ۴ روز در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

 وی افزود: در اجرای این طرح، ۸ کیلو و ۲۸۹ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۴۷۵ عدد قرص غیرمجاز کشف و ۱۵ نفر خردهفروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

 سرهنگ گوروئی در ادامه تصریح کرد: در این راستا ۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۳ باب دکه اغذیهفروشی به دلیل توزیع مواد مخدر با درخواست دادستانی پلمپ شد. همچنین ۷ معتاد متجاهر جمعآوری و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ تحویل داده شدند.

 فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به پاکسازی ۴ نقطه آلوده در سطح شهرستان، از شهروندان خواست: با اعلام بهموقع هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، پلیس را در تأمین امنیت یاری کنند.

  

دستگیری عاملان نزاع و درگیری طایفه ای در شهرستان هویزه

سرهنگ مالک حزبائی در اين خصوص اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس ، در محل حاضر و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری عاملان اصلی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات خاص پلیسی و رصد اطلاعاتی موفق شدند هویت ۳ عاملان اصلی نزاع را شناسایی پس از تعقیب و مراقبت و با هماهنگی قضائی در عملیات منسجم و هماهنگ پلیسی هر ۳ نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ حزبائی در ادامه افزود: متهمان در تحقیقات تکمیلی صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی بیان کردند.                                                                                                                                                                                                 

کشف ۸۹ کیسه آرد قاچاق در گتوند

 سرهنگ نصیر ابدالیفرد در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای صورتگرفته، راننده یک دستگاه خودروی نیسان که اقدام به جابهجایی آرد قاچاق در سطح حوزه میکرد، را شناسایی کردند.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضائی به محل دپو اعزام شدند و در بازرسی انجامشده تعداد ۸۹ کیسه ۴۰ کیلویی آرد فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد و خودروی او نیز توقیف گردید.

کشف ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک در ماهشهر

 

 سرهنگ کامران خوشناموند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پلیس اطلاعات با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی از فعالیت ۲ نفر در زمینه خرید و فروش تجهیزات استارلینک مطلع شد و دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: پس از انجام هماهنگیهای قضائی، تیمهایی از مأموران انتظامی و پلیسهای تخصصی با بهرهگیری از اقدامات فنی، محل سکونت متهمان را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهمان، ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک کشف شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ که برای حمل تجهیزات مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ خوشناموند خاطرنشان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه ارتکابی، به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.

منبع: پلیس خوزستان 

 

برچسب ها: بسته حوادث ، دستگیری مجرمان ، استارلینک ، موادمخدر
خبرهای مرتبط
دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل و سیم‌های برق در هویزه
دستگیری ضارب مامور حراست بیمارستان ولی‌عصر در بهبهان
از کشف ماینر تا دستگیری سارقان طلا، کابل برق و خودرو در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفر تا صد مرزهای خوزستان برای میزبانی از زائران اربعین
تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان به بیش از ۴۳۴ هزار نفر رسید
انفجار کنترل‌شده مهمات در امیدیه امروز انجام می‌شود
از کشف ۸کیلو موادمخدر تا کشف استارلینک و آرد در خوزستان
پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری نامگذاری می‌شود 
آخرین اخبار
پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری نامگذاری می‌شود 
از کشف ۸کیلو موادمخدر تا کشف استارلینک و آرد در خوزستان
تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان به بیش از ۴۳۴ هزار نفر رسید
انفجار کنترل‌شده مهمات در امیدیه امروز انجام می‌شود
صفر تا صد مرزهای خوزستان برای میزبانی از زائران اربعین
پلمب ۲۲ مرکز غیرمجاز خدمات درمانی و زیبایی در اهواز
آغاز برداشت نوبرانه خارک و رطب در آبادان؛ پیش‌بینی تولید ۱۵۰ هزار تن خرما