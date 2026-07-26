جهان فوتبال در روز‌های گذشته با حواشی متعددی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جهان فوتبال در روزهای گذشته با اخبار و حواشی متعددی از حضور وینیسیوس در آرسنال تا دودستگی در ایتالیا همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، لیگ اروپا
خبرهای مرتبط
نخستین آزمون سرخ‌پوشان در ترکیه؛ تقابل پرسپولیس با نماینده آفریقا
دلافوئنته: تیکی تاکا را دوست ندارم/ یامال و کوبارسی نابغه هستند
آغاز مرحله جدید اردوی تیم ملی جوانان در مرکز ملی فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سلطانی: خلیلی من و فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداد/ قلعه نویی نه سواد دارد نه رزومه
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
پرسپولیس به دنبال بازگرداندن دروازه‌بان سابق خود
مصونیت بیرانوند کماکان پا برجاست/ آیا دکتر بیرو سربازی را هم می‌پیچاند؟
انتقال طاهری و ایری به پرسپولیس هنوز منتفی نشده است
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
علی کریمی فعلا روی زمین مانده است
صعود ساره جوانمردی به فینال جام جهانی پاراتیراندازی
الهام شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک شد
جوانمردی در رده چهارم ماده ۵۰ متر تپانچه ایستاد
آخرین اخبار
کادر فنی استقلال در انتظار پاسخ نهایی پزشکان درباره ماشاریپوف
دلیل عدم برگزاری اردوی خارجی استقلال چه بود؟
زیدان: پس از ترک رئال مادرید می‌خواستم در فرانسه باشم/هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ام
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد
مصونیت بیرانوند کماکان پا برجاست/ آیا دکتر بیرو سربازی را هم می‌پیچاند؟
سلطانی: خلیلی من و فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداد/ قلعه نویی نه سواد دارد نه رزومه
مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر انتخابات فدراسیون دوومیدانی
علی کریمی فعلا روی زمین مانده است
الهام شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک شد
جوانمردی در رده چهارم ماده ۵۰ متر تپانچه ایستاد
هشدار مربی تیم امید: در آسیا دیگر تیمی ضعیف وجود ندارد
صعود ساره جوانمردی به فینال جام جهانی پاراتیراندازی
پرسپولیس به دنبال بازگرداندن دروازه‌بان سابق خود
انتقال طاهری و ایری به پرسپولیس هنوز منتفی نشده است
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
۱۸ تکواندوکار به اردوی تیم ملی مردان دعوت شدند 
یک فینالیست در ۵ وزن کشتی فرنگی نوجوانان جهان/ ۳ نماینده ایران حذف شدند
روسیه در مسیر بازگشت به المپیک ۲۰۲۸
تقویت اعضای هیات رئیسه پدل با حضور ۴ عضو جدید
۶ پدیده جدید در تمرین استقلال/ قول بختیاری‌زاده به بازیکنان جوان
مدافع راست جایی در برنامه‌های بختیاری‌زاده ندارد
جلسه انتخاب مدیرعامل استقلال به تعویق می‌افتد؟