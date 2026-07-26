مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تبریک ثبت جهانی منظر فرهنگی الموت، این رویداد را دستاوردی ملی و نمادی از ماندگاری ایران فرهنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه کردونی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز یکشنبه در نشست برخط اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو برای اعلام رای نهایی پرونده ثبت جهانی قلعههای الموت و استحکامات وابسته که در قزوین برگزار شد، با تبریک ثبت جهانی الموت به مردم ایران، مردم استان قزوین و ساکنان شریف منطقه الموت گفت: ثبت جهانی الموت تنها ثبت یک قلعه یا یک اثر تاریخی نیست، بلکه ثبت بخشی از حافظه تمدنی ایران است؛ سرزمینی که در طول تاریخ، با وجود تهدیدها، دشواریها و فراز و فرودهای بسیار، ایستاده، ساخته، اندیشیده و هویت خود را حفظ کرده است.
وی با اشاره به اهمیت این رخداد در معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ایران به جهان، افزود: الموت از برجستهترین نمادهای تاریخ، اندیشه، معماری، مقاومت و زیست فرهنگی در ایران است و جهانی شدن آن فرصتی تازه برای معرفی چهره واقعی ایران به جامعه جهانی فراهم میکند؛ چهرهای که ریشه در فرهنگ، خرد، تنوع، همزیستی و پیوند عمیق مردم با سرزمین خود دارد.
کردونی در ادامه، پیام سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را به مناسبت ثبت جهانی الموت قرائت کرد.
در پیام وزیر میراث فرهنگی آمده است: ثبت جهانی الموت را به همه ایرانیان تبریک عرض میکنم، جهانی شدن الموت، جهانی شدن بخشی از ایران فرهنگی است؛ ایرانی که سرزمین ماندن است، در برابر هجوم ایستاده و معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی دارد و جهان بار دیگر تاریخ ملتی را به رسمیت شناخته است که تهدید، او را از ساختن و اندیشیدن باز نداشته است.
در ادامه این پیام آمده است: ثبت الموت، ثبت بخشی از ایران فرهنگی است که اکنون در حافظه جهانی جای گرفته است. الموت بهعنوان گواهی برجسته از یک سنت فرهنگی و تمدنی شکل گرفته و همین معناست که الموت را به امروز ایران پیوند میدهد؛ دفاع از سرزمین، دفاع از مردم، حافظه، هویت و کرامت آنان است.
صالحیامیری در بخش دیگری از این پیام تأکید کرده است: ثبت جهانی الموت پیام روشنی دارد؛ ایران تمدنی زنده و ریشهدار است که حتی در روزهای دشوار، با زبان فرهنگ و میراث با جهان سخن میگوید، الموت یادآور این حقیقت است که ایران فرهنگی از یک صدا ساخته نشده، بلکه حاصل اندیشهها، مذاهب، اقوام و قبایل گوناگون است که در کنار هم، سیمای باشکوه تمدن ایرانی را پدید آوردهاند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان پیام خود آورده است: این دستاورد ملی را به ملت بزرگ ایران، مردم شریف الموت، دوستداران میراثفرهنگی و همه کسانی که برای پاسداشت هویت تاریخی این سرزمین تلاش کردهاند، تبریک میگویم.
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه با تاکید بر اینکه ثبت جهانی الموت مسوولیت ملی و محلی تازهای ایجاد میکند، گفت: از امروز نگاهها به الموت جهانیتر خواهد شد و این امر ضرورت حفاظت هوشمندانه، توسعه زیرساختهای گردشگری، تقویت مشارکت جوامع محلی و معرفی علمی و فرهنگی این منطقه را دوچندان میکند.
کردونی عنوان کرد: الموت میتواند به یکی از محورهای مهم گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه توسعه آن بر پایه احترام به میراث، طبیعت، مردم و اصالت تاریخی منطقه انجام گیرد، ثبت جهانی الموت پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه برای صیانت، معرفی و بهرهبرداری فرهنگی از سرمایهای است که متعلق به همه ایرانیان و بخشی از میراث مشترک بشریت است.
ثبت جهانی الموت فرصتی برای ارتقای زندگی مردم و بازخوانی یک تمدن کهن است
پیشکسوت میراث فرهنگی و عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این نشست ثبت جهانی قلعههای الموت و استحکامات وابسته را نتیجه پژوهشهای طولانی و ارزشمند دانست و گفت: الموت تنها یک مجموعه تاریخی نیست، بلکه حامل بخشی از تمدن ایران و دارای ابعادی جهانی است.
سیدمهدی مجابی افزود: پرونده ثبت جهانی الموت از جمله پروندههایی است که پشتوانه پژوهشی بسیار طولانی و گستردهای دارد و سالها تلاش علمی، تاریخی و فرهنگی برای معرفی دقیق ابعاد مختلف آن انجام شده است.
وی بیان کرد: الموت منطقهای با ظرفیتهای فراوان تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تمدنی است و نمیتوان آن را تنها در قالب یک قلعه یا بنای تاریخی تعریف کرد، بلکه مجموعهای از نشانهها، آثار و روایتها در این منطقه وجود دارد که هر یک حامل بخشی از هویت و تمدن ایرانزمین به شمار میروند.
این پیشکسوت میراث فرهنگی با بیان اینکه بسیاری از آثار و عناصر موجود در الموت نماینده یک تمدن بزرگ هستند، ادامه داد: ثبت جهانی این مجموعه نشان داد که ارزشهای تاریخی و فرهنگی الموت فراتر از مرزهای جغرافیایی است و این منطقه جایگاهی جهانی دارد.
مجابی اضافه کرد: امروز الموت به عنوان یک میراث ارزشمند جهانی به ثبت رسید و این رویداد میتواند نقطه عطفی در توجه دوباره به ظرفیتهای فرهنگی، علمی و اجتماعی این منطقه باشد.
عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تأکید کرد: ثبت جهانی یک اثر تاریخی تنها پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه برای حفاظت، معرفی، پژوهش و بهرهبرداری درست از ظرفیتهای آن است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مردم ساکن در منطقه الموت گفت: امید است از این فرصت ارزشمند برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان الموت به بهترین شکل استفاده شود و ثبت جهانی این مجموعه بتواند زمینهساز توسعه پایدار، افزایش خدمات، رونق گردشگری فرهنگی و تقویت زیرساختهای محلی باشد.
مجابی اضافه کرد: جنبههای علمی و فرهنگی الموت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و دانشگاهها، پژوهشگران، نهادهای فرهنگی و مدیران اجرایی میتوانند از این ظرفیت برای تولید دانش، گسترش مطالعات تاریخی و معرفی بهتر این منطقه به جامعه جهانی بهره ببرند.
وی بیان کرد: الموت امروز تنها متعلق به قزوین یا ایران نیست، بلکه به عنوان بخشی از میراث مشترک بشری شناخته میشود و این جایگاه مسئولیت همه دستگاهها و جامعه محلی را برای حفاظت و پاسداشت آن دوچندان میکند.
ثبت جهانی قلعههای الموت آغاز فصل تازهای در گردشگری استان است
محمد نوذری استاندار قزوین، ثبت جهانی قلعههای الموت و استحکامات وابسته را رویدادی بزرگ برای ایران و قزوین دانست و گفت: ثبت جهانی قلعه الموت آغاز مسیر جدیدی برای توسعه گردشگری، تقویت زیرساختها و معرفی عمیقتر هویت تاریخی و فرهنگی این استان به جهان است.
وی ضمن تبریک این موفقیت به مردم ایران و به خصوص مردم قزوین، افزود: امروز شاهد به ثمر نشستن تلاشهای گستردهای هستیم که طی سالهای گذشته برای معرفی جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی الموت انجام شده است، این ثبت جهانی تنها یک عنوان افتخارآمیز نیست، بلکه نقطه آغاز مسیری تازه برای استان قزوین به شمار میرود.
استاندار قزوین با بیان اینکه میراث فرهنگی در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه پایدار، رونق اقتصادی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملتها دارد، ادامه داد: باید از این فرصت مهم برای معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان بهره بگیریم و با برنامهریزی دقیق، زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی را بیش از گذشته فراهم کنیم.
نوذری تأکید کرد: مدیران استان قزوین باید ثبت جهانی قلعههای الموت را به عنوان یک مسئولیت جدید تلقی کنند و با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مسیر توسعه گردشگری در منطقه را هموار سازند، تقویت زیرساختهای گردشگری، توسعه راههای دسترسی، ایجاد و بهبود مراکز اقامتی، هتلها، اقامتگاههای بومگردی و خدمات رفاهی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اندیشه، فرهنگ و تاریخ مردم ایران در معرفی این اثر جهانی، ادامه داد: قلعههای الموت بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران اسلامی هستند و ثبت جهانی آنها فرصتی ارزشمند برای بازخوانی این میراث و انتقال آن به نسلهای آینده است.
استاندار قزوین در پایان از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونان این وزارتخانه، کارشناسان، مدیران استانی و همه افرادی که در تهیه، پیگیری و دفاع از پرونده ثبت جهانی قلعههای الموت و استحکامات وابسته نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد و یادآور شد: این موفقیت حاصل تلاش جمعی و ملی است و باید آن را به سکویی برای آیندهای روشن در حوزه گردشگری و توسعه استان تبدیل کنیم.
منبع: ایرنا