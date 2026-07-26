مدیرعامل شرکت ملی پست از توسعه خدمات پستی در مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت: با همکاری سازمان حج و زیارت و پست عراق، خدمات مربوط به اشیای گمشده زائران ارتقا یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات به زائران اربعین اظهار کرد: امسال علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری، برنامه‌ریزی‌های لازم از چند هفته گذشته در ستاد اربعین شرکت ملی پست انجام شده و هشت ایستگاه پستی در موکب‌های داخل عراق خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت ملی پست و سازمان حج و زیارت منعقد می‌شود تا اطلاعات مربوط به اشیای گمشده زائران به‌صورت متمرکز تجمیع شود و پس از پایان مراسم، فرآیند شناسایی و بازگرداندن این اقلام به صاحبان آنها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست ادامه داد: خدمت جمع‌آوری و بازگرداندن اشیای گمشده که سال گذشته نیز اجرا شد، امسال با همان روند و با امکانات گسترده‌تر ادامه خواهد داشت.

احمدی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: بخش قابل توجهی از اشیای گمشده، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد، در همان عراق به صاحبانشان تحویل و سایر اقلام پس از انتقال به ایران، از طریق شبکه پستی برای مالکان ارسال شد.

وی همچنین از هماهنگی با پست عراق برای انتشار تمبر مشترک اربعین خبر داد و گفت: در صورت طی شدن تشریفات دیپلماتیک میان دو کشور، تمبر اختصاصی راهپیمایی اربعین ۱۴۴۸ هجری قمری با همکاری دو طرف رونمایی خواهد شد.

برچسب ها: خدمات پستی ، سفر اربعین
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