باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره آدم‌ربایی در تهران و انتقال فرد ربوده شده به شهرستان عباس‌آباد (شهر سلمان‌شهر)، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و کلانتری این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که متهم پس از ربودن شاکی، وی را در مخفیگاه خود در سلمان‌شهر محبوس کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده است که با اقدام به‌موقع همسایگان در اطلاع‌رسانی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، نقش کلیدی در شناسایی محل اختفای متهم ایفا کرد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به سرعت عمل مأموران انتظامی شهرستان عباس‌آباد در ورود به صحنه جرم، گفت: تیم‌های عملیاتی پلیس با رصد دقیق اطلاعاتی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، ضمن محاصره محل، متهم را دستگیر و فرد ربوده شده را که به‌شدت تحت فشار و آسیب جسمی قرار داشت، صحیح و سالم آزاد کردند.

سردار مفخمی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

منبع:پلیس مازندران