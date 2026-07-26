باشگاه خبرنگاران جوان -مصطفی محمدی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم گفت: منطقه شکار ممنوع خرمنهسر به دلیل دارا بودن تنوع زیستی غنی و حضور گونههای شاخص حیاتوحش از مناطق ارزشمند استان به شمار میرود و یگان حفاظت محیطزیست به صورت شبانه روزی برای حفظ امنیت این زیستگاه تلاش میکند.
وی اظهار داشت: هم اکنون این شهرستان ۷۸ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، ۲۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده سرخ آباد و ۱۲۰ هزار هکتار مناطق آزاد را در خود جای داده است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم با اشاره به وجون گونههای شاخص حیات وحش از جمله پلنگ در این شهرستان، گفت: سازمان محیط زیست به این گونه توجه خاصی دارد و خوشبختانه میزان آگاهی مردم نیز در مواجهه با آن افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: گونههای دیگری نظیر خرس قهوهای، گرگ، گربه وحشی و سیاه گوش در مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده وجود دارد.
محمدی به اقدامات محیط زیست شهرستان طارم اشاره کرد و افزود: در راستای صیانت از عرصههای طبیعی و حیاتوحش بی بدیل استان زنجان، مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان طارم با حضور شبانهروزی و گشتهای مداوم، منطقه شکار ممنوع خرمنهسر را تحت گشت و کنترل قرار میدهند.
وی اظهار داشت: این عملیات پایش که با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف زیستمحیطی از قبیل صید و شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و تعلیف غیرمجاز دام صورت میگیرد، به صورت مستمر و با بهرهگیری از تجهیزات نظارتی انجام میشود.
محمدی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان و متجاوزان به عرصههای طبیعی افزود: از دوستداران طبیعت و جوامع محلی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با ادارات محیطزیست شهرستانها اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.