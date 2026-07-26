امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۹۳ میلیون تومان 
ربع سکه ۵۲ میلیون تومان 
سکه گرمی  ۲۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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