باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۳ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان