 مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی از ثبت ۹۶۹۵ واقعه ولادت در استان طی ۳ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سعید احمدی مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه بهار سال جاری ۹۶۹۵ مورد ولادت در استان به ثبت رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۱۴۸ مورد بود.

وی افزود: در همین مدت آمار ازدواج در استان ۶۳۲۸ مورد ثبت شده است که خوشبختانه نسبت به سال گذشته که ۶۱۰۶ مورد بود، ۴/۶ درصد افزایش نشان می دهد.

وی همچنین از کاهش آمار طلاق در ۳ماهه بهار امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این آمار از ۱۸۹۰ مورد طلاق در سه ماهه نخست سال گذشته با ۴/۶ درصد کاهش به ۱۸۰۴ مورد در مدت مشابه سال جاری رسیده است‌.

احمدی در خصوص آمار ثبت شده فوت شدگان در استان طی سه ماهه بهار امسال نیز گفت: در این مدت ۴۱۹۲ واقعه فوتی در سامانه های ثبت احوال استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۴۲۰ مورد بود حدود ۵/۲ درصد کاهش نشان می دهد