رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش، پیگیری‌های مستمر این سازمان و ورود سرمایه‌گذاران بومی، تعداد واحد‌های پرورش مرغ گوشتی در استان در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۷۸ واحد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان  -  علیرضا دهمرده واحد‌هایی که ظرفیت پرورش ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در هر دوره را دارند و توان تولید ۷۵ هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ در سال برای آنها پیش‌بینی شده است.

وی اظهار داشت: در کنار واحد‌های فعال و در حال بهره‌برداری، ۲۳۴ واحد پرورش مرغ گوشتی نیز با ظرفیت ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه در استان در حال ساخت است.

وی افزود: از مجموع این واحدها، ۷۵ واحد با ظرفیت یک میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که با راه‌اندازی آنها، ظرفیت تولید گوشت مرغ در سیستان و بلوچستان به ۸۹ هزار و ۸۵۶ تن افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به سرانه مصرف برای هر نفر، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵، صد درصد نیاز استان به گوشت مرغ از طریق واحد‌های پرورش طیور فعال در داخل استان تأمین شود.

دهمرده این روند را نشانه‌ای از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دام و طیور استان دانست و تأکید کرد: افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر کمک به تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی استان به واردات گوشت مرغ از سایر مناطق کشور خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم این روند و بهره‌برداری از واحد‌های در دست ساخت، تلاش بر این است که تا پایان سال ۱۴۰۵، جشن خودکفایی استان در تولید گوشت سفید برگزار شود.

منبع  سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

 

                     

برچسب ها: مرغداری ، جهاد کشاورزی
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