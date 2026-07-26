باشگاه خبرنگاران جوان - در کنار جمعیت ده‌ها میلیونی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، موضوع دیگری که به‌شدت جلب توجه و رخ‌نمایی می‌کرد، شعار «یالثارات الحسین» بود که در پرچم‌های سرخِ هم‌رنگ با پرچم گنبد حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام جای گرفته بودند.

بند اول پیام رهبر انقلاب به مناسبت تدفین و تشییع آقای شهید ایران، نکات بسیار مهم و قابل تأمل جدی پیرامون ارتباط شهادت قائد شهید با قیام حسینی دارد؛ پیامی که با عبارت «السَّلامُ علیکَ یا ثاراللهِ وَ ابنَ ثاره وَ الوِترَ المَوتور» هم شروع شد.

انقلاب اسلامی یکی از ثمرات قیام عاشورا

«سلام بر امامی که ندای حیات‌بخش قیامش، پژواکی عظیم و پرطنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی ایران پدید آمد. انقلابی که از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید».

رهبر حسینی ملت ایران

«آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست، و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید».

اتصال دهم رمضان ۱۴۴۷ به دهم محرم ۶۱ هجری

«در زمره حسینیان، کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه‌السّلام، خونشان مظلومانه بر زمین میریزد، امّت اسلام به حرکت در می‌آید و آن زمان، به عاشورا و آن مکان، به کربلا متّصل میشود».

شور حسینی، دلیل بعثت مردم

«حال هم همان شور حسینی، ملّت ما را بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن غوغای حیات‌بخشی که انعکاس ندای مظلومیّت حسین علیه‌السّلام و ندای هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنیِ او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشور‌ها بپا می‌کند و زلزله در باطل می‌اندازد».

حضو اعجاب برانگیز ده‌ها میلیونی

«به همین مناسبت از حضور ده‌ها میلیونی، اعجاب‌برانگیز، دشمن‌شکن و تاریخی مردم در شهر‌ها و روستا‌های ایران و عراق خصوصاً تهران، قم، نجف، کربلا، و مشهد صمیمانه قدردانی کنم».

ملت ایران، خون‌خواه امام حسین (ع) و حسینیان زمان

در کنار جمعیت ده‌ها میلیونی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، موضوع دیگری که به‌شدت جلب توجه و رخ‌نمایی می‌کرد، شعار «یالثارات الحسین» بود که در پرچم‌های سرخِ هم‌رنگ با پرچم گنبد حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام جای گرفته بودند.

خون مظلوم رهبر حسینی امت اسلام بر زمین ریخته و زمان به عاشورا و مکان به کربلا متصل شده است. پس خون‌خواهی امام شهید در امتداد خون‌خواهی سالار شهیدان است؛ همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند: «ملّت ما خون‌خواه حسین است. این ملّت بزرگ سال‌ها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد؛ و اینک هم خون‌خواه او و حسینیان زمان است».

منبع: فارس