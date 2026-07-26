رئیس ستاد اربعین شرکت ملی پست ایران از توزیع بیش از ۶۶۰ هزار گذرنامه عادی و زیارتی در آستانه اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید شریف‌زاده، عضو هیئت‌مدیره و رئیس ستاد اربعین شرکت ملی پست ایران، با تشریح اقدامات این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: کاروان شرکت ملی پست متشکل از ۴۰ نفر از کارکنان، از دوم مردادماه در محل‌های تعیین‌شده در کشور عراق مستقر شده‌اند و در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نیرو‌های مستقر، کمک به زائرانی است که اسناد و مدارک خود را در مسیر پیاده‌روی اربعین مفقود کرده‌اند. همکاران شرکت ملی پست با همکاری سایر نهادها، در شناسایی و بازگرداندن این مدارک به صاحبانشان نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس ستاد اربعین شرکت ملی پست ایران با اشاره به روند توزیع گذرنامه‌های اربعین گفت: مطابق تعهد شرکت ملی پست، گذرنامه‌ها در تهران حداکثر ظرف ۲۴ ساعت و در سایر نقاط کشور حداکثر طی ۷۲ ساعت به دست متقاضیان می‌رسد و تاکنون هیچ‌گونه تأخیری یا پرونده معوقه‌ای در این زمینه ثبت نشده است.

شریف‌زاده ادامه داد: کارکنان شرکت ملی پست به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز صدور گذرنامه مستقر هستند و به محض چاپ گذرنامه، آن را تحویل گرفته و از طریق مرکز تجزیه و مبادلات، برای توزیع مویرگی در سراسر کشور ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش‌ها تا ساعت ۷ صبح امروز، بیش از ۱۰ هزار گذرنامه زیارتی و حدود ۶۵۰ هزار گذرنامه عادی در کشور توزیع شده است، تصریح کرد: همکاران شرکت ملی پست با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی، توزیع گذرنامه‌ها را ادامه می‌دهند تا هیچ زائری به دلیل تأخیر در دریافت گذرنامه، از سفر معنوی اربعین باز نماند.

برچسب ها: گذرنامه اربعین ، شرکت ملی پست ایران
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