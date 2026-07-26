باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی- حسینی رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: وضعیت تعاون در استان نسبت به سایر استان‌ها مناسب و دارای شرایط پایدار است؛ هرجا که انسان‌ها سرمایه و نیرویی را در کنار هم گذاشته و از آن به نحو احسن استفاده کنند، تعاون ایجاد شده است.

او افزود: جدیدترین کار تعاونی در استان، انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی است که تعاونی‌هایی داریم که تغییر وضعیت برای کار در این زمینه داده‌اند و یا جدید به این حوزه پیوسته‌اند.

حسینی بیان کرد: در سنوات گذشته در مرز‌های غربی کشور کول‌بری غیرواقعی داشتیم که منافع آن برای سوداگران بود و مخاطراتی نیز ایجاد کرد؛ این امر باعث ساماندهی و تعیین سهمیه برای خانواده مرزنشین شد که در استان ما خانوار‌های مستقر در پنجاه کیلومتری مرز، شامل این قانون می‌شدند. قانون با توجه به اینکه این کار برای خانوار‌ها شاید سخت باشد، اجازه ورود کارگزار‌ها به این موضوع با ۶ درصد سهمیه دلاری را داده است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس این قانون، مرزنشینان در سال اول به صورت کامل از مالیات معاف‌اند، از پنجاه درصد ارزش افزوده معاف بودند و تنها دو درصد حقوق گمرکی پرداخت می‌کردند؛ پارسال سال اول اجرا بود و بیشترین فعالیت در مرز ماهیرود و زیرکوه انجام شد. اشکالات در سامانه‌ها در چهارماهه اول این طرح برطرف شد.

او عنوان کرد: در بهار امسال حدود ۲۰ هزار خانوار توانسته‌اند از مزایای این طرح کول‌بری استفاده کنند. ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر سهمیه استفاده از این طرح را دارند که برخی به طور کامل از این طرح استفاده کرده و برخی تاکنون از آن بهره نبرده‌اند؛ هدف این طرح ایجاد شغل پایدار و درآمد کافی بعد از ۵ سال است.

حسینی تصریح کرد: با برگشت تدریجی تعرفه‌ها و افزایش هزینه واردات کالا‌های کول‌بری، این امر با کندی مواجه شده است که به همین دلیل قانون‌گذار طرح اصلاحی آماده کرده و اگر در صحن علنی مجلس بازنگری لازم را بگیرد، تغییر و تحول خوبی در این موضوع ایجاد می‌شود.

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رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی اظهار کرد: قرار بود در بخش تعاونی یک سهم ۲۵ درصدی داشته باشیم که به دلایل متعددی این امر محقق نشد؛ اما در این مقطع اصلاحیه‌ای در قانون تعاون در حال ایجاد است که می‌تواند بخشی از موانع موجود بر سر راه تعاون را بردارد تا در شرایط و وقت مناسب، کار انجام و انگیزه‌سازی کند.

فعالیت بیش از ۷۵۰ تعاونی در خراسان جنوبی/ رشد ۵ درصدی صادرات بخش تعاون در امسال

رزم مدیر تعاون خراسان جنوبی نیز گفت: در استان ۷۵۳ تعاونی فعال در رشته‌گرایش‌های اعتبار، حمل‌ونقل، معدن، خدمات، صنایع دستی، سهام عدالت و مصرف فعالیت دارند.

او افزود: از دل این شرکت‌های تعاونی، ۹ اتحادیه در راستای رشته‌هایی که فعالیت دارند ایجاد کردیم و ۱۲ هزار و ۱۴۹ نفر در سطح استان به این واسطه دارای شغل شده‌اند؛ ۲۵ نفر نیز در اتحادیه‌ها مشغول به کارند.

رزم بیان کرد: یک سری اقدامات در بخش تعاون در استان انجام داده‌ایم که شرکت در ۱۳ نمایشگاه داخلی و بین‌المللی از جمله این اقدامات است؛ در بخش صادرات نیز پارسال ۳۰ میلیون دلار صادرات از شرکت‌های تعاونی انجام شده و در چهار ماهه ابتدایی امسال نیز قریب به ۶ میلیون دلار صادرات داشتیم که ۵ درصد افزایش را نسبت به مدت زمان مشابه نشان می‌دهد؛ عمده محصولات صادراتی شامل فرش، زرشک، عناب، گوشت سفید و مرغ بوده است.

مدیر تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: مورد بعدی بحث‌های توانمندسازی و آموزش است که دوره‌های مورد نیاز را احصا و اساتید مجرب برای این موضوع در نظر گرفته و پارسال ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شد.

او عنوان کرد: موضوع بعدی که اداره‌کل پیگیر آن بود، مباحث نظارتی است که ۳۰۰ نظارت بر شرکت‌های تعاونی ثبتی استان انجام دادیم؛ مورد بعدی بحث ایجاد شرکت تعاونی است که متقاضیان می‌توانند به سامانه جامع هوشمند تعاونی‌ها مربوط به اداره‌کل تعاون مراجعه کرده و قدم‌های ابتدایی ایجاد تعاونی را بردارند.

رزم تصریح کرد: در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر، در قالب شرکت‌های تعاونی تجدیدپذیر گام مهمی برداشته شد و پارسال ۲۵ شرکت تعاونی در این امر با ۷ هزار و ۱۲۰ عضو و اشتغال‌زایی برای ۱۴۹ نفر تأسیس شد؛ ظرفیت این شرکت‌ها پیگیری شد و پارسال ۱۱ مگاوات توسط شرکت‌های تعاونی به شبکه برق کشور متصل شد؛ از ابتدای سال نیز ۳ شرکت تعاونی تأسیس شده است.