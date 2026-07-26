باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- منوچهر خواجهدلوئی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از امضای تفاهمنامهای برای استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان در ۲۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، زمان ساخت واحدهای مسکونی کاهش یافته و کیفیت ساخت افزایش خواهد یافت.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: در گام نخست، مقرر شده است فناوریهای نوین صنعت ساختمان در احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان تحت مدیریت بنیاد ایران پیشرفته در اجرای این طرح مشارکت و همافزایی خواهند داشت که این موضوع فرصت بسیار مناسبی برای توسعه فناوریهای نوین ساختمانی در کشور به شمار میرود.
خواجهدلوئی با اشاره به توافق انجامشده برای اجرای این پروژه گفت: بر اساس این تفاهمنامه، واحدهای مسکونی مشمول طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین احداث خواهند شد و منابع مالی لازم نیز برای اجرای آن پیشبینی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بخشی از منابع مورد نیاز از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و بخشی دیگر از طریق تسهیلات ویژهای که برای این طرح در نظر گرفته شده، تأمین خواهد شد. همچنین برای واحدهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، کمکهای بلاعوض نیز اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: بنیاد ایران پیشرفته نیز برای تأمین و تکمیل منابع باقیمانده طرح اقدامات لازم را انجام خواهد داد و در این زمینه دستورات لازم از سوی دکتر محمد مخبر صادر شده است.
خواجهدلوئی با تأکید بر مزایای استفاده از فناوریهای نوین در ساختوساز خاطرنشان کرد: بهرهگیری از این فناوریها علاوه بر افزایش کیفیت ساخت، زمان اجرای پروژهها را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد؛ موضوعی که با توجه به نیاز کشور به تسریع در تأمین مسکن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح، زمینهساز برداشتن گامهای بزرگتر در حوزه ساختوساز نوین و توسعه مسکن در کشور باشد.