باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسن کوه‌فلاح، بخشدار بخش چندار، از بهره‌برداری طرح کمربندی روستای هدف گردشگری برغان تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: این طرح به طول یک کیلومتر، از سال ۱۳۹۶ با هدف رفع معضل ترافیک توسط راهداری البرز طراحی و در سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی و خاکی آن با تحویل به پیمانکاران اداره راه و کارفرما، رسماً آغاز گردید.

وی افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی مطلوب طرح، پیش‌بینی می‌شود کمربندی برغان تا پایان شهریورماه امسال به بهره‌برداری برسد که نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش بار ترافیکی و سهولت رفت‌وآمد گردشگران خواهد داشت و معضل دیرینه جاده این منطقه را به طور اساسی مرتفع می‌سازد.

بخشدار چندار با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری منطقه برغان افزود: روستای برغان در ۱۵ کیلومتری شمال‌غرب کرج، با دارا بودن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی متعدد، طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگران استان تبدیل شده است؛ اما افزایش بی‌سابقه مسافران، ضرورت بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح را دوچندان کرده است.

کوه‌فلاح در پایان گفت: راه مناسب یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه گردشگری پایدار محسوب می‌شود و تسهیل عبور و مرور گردشگران، کاهش تصادفات و ساماندهی ترافیک، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، همواره مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفته است.