باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اعلام خبر رفع تصرف بیش از ۲۵۶ هزار مترمربع از اراضی دولتی فارس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی دولتی و حفاظت از بیت‌المال، یگان حفاظت اراضی این اداره‌کل طی سه‌ماهه نخست سال جاری اقدامات مؤثری در مقابله با تصرفات غیرقانونی انجام داده است.

او افزود: در این مدت، در مجموع ۷۴ مورد رفع تصرف فوری از اراضی دولتی به مساحت ۲۲۵ هزار و ۵۳۰ مترمربع انجام شده که ارزش تقریبی این اراضی ۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین از اجرای ۸ فقره حکم قطعی قضایی در حوزه اراضی دولتی استان خبر داد و گفت: با اجرای این احکام، ۳۰ هزار و ۸۵۷ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۴۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

عبدالهی با بیان اینکه در مجموع طی سه‌ماهه نخست امسال ۲۵۶ هزار و ۳۸۷ مترمربع از اراضی دولتی فارس رفع تصرف شده است، تصریح کرد: ارزش کل اراضی رفع تصرف شده در این مدت بیش از ۴ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

او، حفاظت از اراضی ملی را یکی از اولویت‌های مهم اداره‌کل راه و شهرسازی فارس دانست و خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اراضی این اداره‌کل با پایش مستمر، گشت‌های میدانی و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، با هرگونه تعرض، تصرف، ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی مطابق قانون برخورد می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در پایان تأکید کرد: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال با جدیت دنبال می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی، موضوع را به یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی فارس اطلاع دهند.

منبع: راه و شهرسازی فارس