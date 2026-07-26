باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با ادامه تأثیر درگیریهای جاری در خاورمیانه بر قیمتهای پمپ بنزین، یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که بسیاری از آمریکاییها افزایش قیمت بنزین را بیش از حد برآورد میکنند.
نظرسنجی پولیتیکو که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که تقریباً از هر ۵ بزرگسال در آمریکا، ۳ نفر معتقدند که هزینه بنزین در منطقه آنها بیش از آنچه دادهها نشان میدهد، افزایش یافته است. نزدیک به یک چهارم از پاسخدهندگان گفتند که قیمت سوخت در منطقه آنها ۳ دلار یا بیشتر افزایش یافته است، در حالی که چنین نبوده است.
میانگین قیمت بنزین در این هفته ۴ دلار بود، سطحی که از زمان آغاز حملات جدید آمریکا و اسرائیل به ایران در اوایل این ماه در اطراف آن نوسان داشته است. بر اساس آمار، پیش از جنگ، میانگین قیمت حدود ۳ دلار بود.
محدودیتهای ایران بر تنگه هرمز – که نزدیک به یک پنجم از عرضه جهانی نفت را حمل میکند – و ورود اخیر انصارالله به درگیری، قیمتها را دوباره افزایش داده است. اوایل این هفته، هزینههای سوخت با عبور نفت برنت، معیار بینالمللی، از مرز ۱۰۰ دلار افزایش یافت. معاملات آتی حدود ۱۰۱ دلار در هر بشکه است که بیش از ۲۵ دلار نسبت به زمانی که آتشبس آمریکا و ایران هنوز پابرجا بود، افزایش دارد.
درگیری ها در تنگه هرمز و دریای سرخ ادامه دارد و نگرانیها را از جنگ گستردهتر منطقهای و تأثیرات آن افزایش میدهد.
۴۶ درصد دیگر از رأیدهندگان در جدیدترین نظرسنجی گفتند که قیمت بنزین میتواند بر رأی آنها در انتخابات مقدماتی و میاندورهای تأثیر بگذارد. آنها همچنین خاطرنشان کردند که جمهوریخواهانی که خود را با MAGA (آمریکا را دوباره بزرگ کن) همذاتپنداری میکنند، بیشتر از سایر رأیدهندگان جمهوریخواه، افزایش هزینهها را دست کم میگیرند.
یک نظرسنجی جداگانه پولیتیکو از اوایل این هفته نیز نشان داد که حمایت از جنگ ایران در میان هواداران ترامپ در حال کاهش است و در هفتههای اخیر ۱۳ درصد کاهش یافته است.
تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید این هفته گفت: «رئیسجمهور ترامپ و تیم انرژی او این اختلالات موقت بازار را پیشبینی کردند، آنها را به طور آشکار با مردم آمریکا در میان گذاشتند و یک برنامه تهاجمی برای کاهش هرگونه تأثیر اجرا کردند.»
نظرسنجی پولیتیکو از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ ژوئیه انجام شده و شامل پاسخهای ۲،۰۶۱ بزرگسال آمریکایی است. حاشیه خطا به اضافه یا منفی ۲.۱۶ درصد است.
منبع: هیل