رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه از پلمپ چهار واخد قصابی متخلف در ارومیه، به دلیل کشتار غیرمجاز دام خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جباری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی، شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی، از تعدادی واحد عرضه گوشت بازدید به‌عمل آورد‌ که در جریان این بازدیدها، چهار واحد قصابی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب شدند.

وی افزود: این اقدام در راستای تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه فرآورده‌های خام دامی، پیشگیری از کشتار غیرمجاز و صیانت از سلامت عمومی انجام شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه اعلام کرد که با هرگونه تخلف در حوزه کشتار و عرضه فرآورده‌های خام دامی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و نظارت‌های مشترک به‌صورت مستمر ادامه دارد.