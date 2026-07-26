رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه از پلمپ چهار واخد قصابی متخلف در ارومیه، به دلیل کشتار غیرمجاز دام خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جباری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی، شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی، از تعدادی واحد عرضه گوشت بازدید به‌عمل آورد‌ که در جریان این بازدیدها، چهار واحد قصابی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب شدند.

وی افزود: این اقدام در راستای تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه فرآورده‌های خام دامی، پیشگیری از کشتار غیرمجاز و صیانت از سلامت عمومی انجام شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه اعلام کرد که با هرگونه تخلف در حوزه کشتار و عرضه فرآورده‌های خام دامی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و نظارت‌های مشترک به‌صورت مستمر ادامه دارد.

برچسب ها: پلمپ قصابی ، دامپزشکی
خبرهای مرتبط
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان:
قصابی های متخلف در سمنان پلمپ شدند
پلمب ۷۳ مرکز متخلف عرضه فرآورده‌های دامی غیر مجاز در ارومیه
ساری؛
پلمپ 5 قصابی در بابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
 ثبت نزدیک به ۹۷۰۰ واقعه ولادت در آذربایجان غربی طی سه ماهه نخست سال جاری
برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگری دریایی دریاچه ارومیه 
بسیج امکانات در مرز بازرگان برای اربعین؛ استقرار آمبولانس‌های تخصصی و ورود هزاران زائر
پلمب چهار واحد قصابی متخلف در ارومیه به دلیل کشتار غیرمجاز دام
برداشت نخود از سطح ۷۰ هزار هکتار دیمزار آذربایجان غربی شروع شد
آخرین اخبار
برداشت نخود از سطح ۷۰ هزار هکتار دیمزار آذربایجان غربی شروع شد
بسیج امکانات در مرز بازرگان برای اربعین؛ استقرار آمبولانس‌های تخصصی و ورود هزاران زائر
پلمب چهار واحد قصابی متخلف در ارومیه به دلیل کشتار غیرمجاز دام
 ثبت نزدیک به ۹۷۰۰ واقعه ولادت در آذربایجان غربی طی سه ماهه نخست سال جاری
برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگری دریایی دریاچه ارومیه 