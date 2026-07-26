باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی نائیبی در گفتوگو با خبرنگار ما، تشریح آخرین اقدامات انجامشده در منطقه ویژه اقتصادی لامرد اظهار کرد: اجرای «رویه عام گمرکی» در این منطقه، یکی از مهمترین گامهای برداشتهشده در مسیر توسعه تجارت و سرمایهگذاری است که میتواند بسیاری از محدودیتهای پیشین را برطرف کرده و زمینه گسترش تعاملات تجاری بینالمللی را فراهم کند.
او با اشاره به تکمیل برخی طرحهای خدماتی و زیربنایی افزود: عملیات اجرایی انتقال آب به دو واحد سرمایهگذاری در منطقه به پایان رسیده و این اقدام، نقش موثری در پشتیبانی از واحدهای فعال و تسریع روند استقرار سرمایهگذاران خواهد داشت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین از گازرسانی به سه طرح سرمایهگذاری خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این، سایت سرمایهگذاری در محدوده شهرک پشتیبان منطقه نیز گازدار شده که این موضوع میتواند بستر لازم برای فعالیت طرحهای جدید را فراهم کند.
برهانی نائیبی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای پشتیبان از اولویتهای اصلی مدیریت منطقه است، گفت: برنامهریزی برای افزایش ظرفیت انبارهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد تا ۱۵ هزار مترمربع در دستور کار قرار دارد و این اقدام با هدف تقویت درآمدهای پایدار و ارتقای خدمات لجستیکی منطقه دنبال میشود.
او ادامه داد: اجرای حدود پنج کیلومتر جاده بتنی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز در حال انجام است که به عنوان یکی از پروژههای مهم و کمنظیر، در کاهش هزینههای بهرهبرداری، افزایش ایمنی و تسهیل تردد بارهای سنگین نقش مهمی خواهد داشت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از احداث پارکینگ بتنی ۱۵ هکتاری در این منطقه نیز خبر داد و گفت: این پروژه با ظرفیت پذیرش ۱۶۸ تریلی و ماشینآلات سنگین، از جمله طرحهای شاخص زیرساختی جنوب کشور به شمار میرود و در تکمیل زنجیره خدمات حملونقل و زیرساختهای گمرکی منطقه اثرگذار خواهد بود.
برهانی نائیبی همچنین به اقدامات اجتماعی و حمایتی منطقه اشاره کرد و افزود: در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان نیروی انسانی شاغل، تفاهمنامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی لامرد و سازمان بهزیستی شهرستان لامرد منعقد شده است.
او در پایان از آغاز طرحهای پیشنیاز توسعه آبشیرینکن منطقه ویژه اقتصادی لامرد خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها با اعتباری نزدیک به یکهزار میلیارد ریال کلید خوردهاند و نقش مهمی در تامین پایدار آب مورد نیاز برای توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای صنعتی منطقه خواهند داشت.