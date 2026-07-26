باشگاه خبرنگاران جوان ؛ گنجعلی - منصور بیجار در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مقامات پاکستانی اظهار داشت: در این سفر، موضوعات متعددی از جمله رفع موانع حمل‌ونقل ریلی، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و هوایی، اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی و تسهیل مبادلات مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، پیشنهاد استفاده از ظرفیت تجارت پایاپای میان دو کشور مطرح شد؛ به این معنا که کالاهای مورد نیاز دو طرف بدون نیاز به جابه‌جایی مالی مستقیم و در چارچوب ضوابط گمرکی، استاندارد و بهداشتی مبادله شوند که این پیشنهاد با استقبال طرف پاکستانی همراه بود.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مقرر شده است این موضوع در سطح استان و ایالت‌های مرزی نیز پیگیری شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، زمینه گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی ایران و پاکستان بیش از پیش فراهم شود.