بحران حقوقی جدید در استقلال؛ ساپینتو از عدم تسویه مطالبات دوره نخست همکاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پرونده همکاری ریکاردو ساپینتو با استقلال، بار دیگر با ادعا‌های جدید این سرمربی پرتغالی وارد فاز پیچیده‌ای شد. ساپینتو که در اسفند ۱۴۰۴ با هدف بازسازی تیم و حضور سهراب بختیاری‌زاده از سوی باشگاه کنار گذاشته شده بود، اکنون در حالی که در لیگ قبرس مشغول به کار است، مدعی شده که استقلال نه تنها مطالبات مربوط به دوره دوم حضورش را تسویه نکرده، بلکه همچنان بدهکار دوره نخست همکاری (خرداد ۱۴۰۲) نیز می‌باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در تابستان ۱۴۰۴، در جریان مذاکرات برای بازگشت ساپینتو، مدیران باشگاه با وعده تسویه دوستانه و حل‌وفصل مطالبات معوقه دوره اول، از او خواستند تا شکایت‌های قبلی خود را در دادگاه عالی ورزش (CAS) فریز کند. با این حال، به نظر می‌رسد این توافق ضمن‌الرضا با شکست مواجه شده و اکنون ساپینتو با تکیه بر قرارداد‌های گذشته، بر مطالبه مبالغ مربوط به سال ۱۴۰۲ پافشاری می‌کند.

برچسب ها: استقلال ، ساپینتو
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