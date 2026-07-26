باشگاه خبرنگاران جوان ؛ گنجعلی -همزمان، کاهش نسبی دما در برخی مناطق، با استقبال شهروندان در اوج گرمای تابستان همراه بود.
تصاویر دریافتی گوشهای از بارندگیهای روز گذشته را در نقاط مختلف استان به تصویر کشیده است که از جمله آنها میتوان به بارش باران در روستای ریکوکان از توابع بخش هیدوچ، بارش شدید و ورود سیلاب به خیابانهای شهر گُشت، بارندگی در منطقه سرکور شهرستان سرباز، بارش شدید باران همراه با تگرگ در شهر گُشت، بارش باران در منطقه سیرکان، رعد و برق شدید در شهر خاش و بارش سنگین باران در این شهر اشاره کرد.
در شهر گُشت از توابع شهرستان سراوان، ورود روانآب و سیلاب به معابر شهری موجب آبگرفتگی خیابانها و اختلال در تردد شهروندان شد. همچنین بارشهای سنگین در مناطق سیرکان و بمپشت شهرستان سراوان، بخشهایی از ایرندگان، شهرستان سرباز و مناطق شمالی قصرقند نیز گزارش شده است.
رودخانههای سرباز و کاجو که از روز گذشته بر اثر بارندگی طغیان کرده بودند، بار دیگر با افزایش حجم آب و جاری شدن سیلاب مواجه شدند. در پی این وضعیت، برخی راههای روستایی دچار آبگرفتگی شده و تردد در تعدادی از مسیرهای ارتباطی با اختلال همراه شده است.
این تصاویر مربوط به بارندگیها و بخشی از وضعیت مناطق درگیر با بارشهای موسمی را نشان میدهد.