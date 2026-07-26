باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز یکشنبه (۴ مرداد) از ساعت ۹ صبح با حضور ۲۵۰ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس و به‌صورت وبیناری برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه در نشست امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در نشست امروز موافقان و مخالفان به تشریح نظرات و دلایل خود پرداختند که در نهایت کلیات لایحه مذکور به تصویب رسید و نمایندگان وارد بررسی جزییات لایحه شدند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان این اینکه در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: پس از بررسی گزارش کمیسیون، این لایحه جهت بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.