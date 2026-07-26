باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد قاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: قاتلی که با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر ۸ ساله اش را به قتل رسانده و برای فریب پلیس سناریو سرقت از منزل را مطرح کرده بودند دستگیر شدند.

وی افزود: زنی ۴۷ ساله به همراه دختر ۸ ساله اش با استنشاق مواد سمی دچار خفگی شده و علائم حیاتی ندارند، پسر ۱۷ ساله دچار سوختگی و مسمومیت سطحی در ناحیه صورت و دهان شده و پدر خانواده نیز اعلام داشته با ضربه به سر دچار بیهوشی و بی حالی شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با هماهنگی مقام قضائی پسر ۱۷ ساله به همراه پدر خانواده تحت بازجویی‌های فنی پلیس قرار گرفته و در نهایت هر ۲ نفر لب به اعتراف گشوده و به جنایت خانوادگی اعتراف و پرده از راز جنایتی هولناک برداشتند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: قاتل با همدستی پسرش همسر خود را به قتل رسانده و سپس دختر خردسالش که در پی سروصدای مادرش از خواب بیدار شده و شاهد ماجرا بوده را نیز به همان شیوه به قتل رسانده سپس برای فریب پلیس سناریو خیالی سرقت از منزل را طراحی کرده است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهم انگیزه خود از این جنایت را اختلافات خانوادگی با همسر و قتل دختر را برای از میان بردن شاهد ماجرا عنوان کرده است، اضافه کرد:متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

پلمب انبار دپوی لوازم یدکی با ۱۹۱ قطعه دیسک و صفحه خودرو

سردار محمد قاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۹۱ قطعه دیسک و صفحه خودرو به ارزش ۲۰ میلیارد ریال که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود، در یکی از انبار‌های شهر قزوین خبر داد.

وی افزود: در بازرسی از آن تعداد ۱۹۱ قطعه دیسک و صفحه خودرو کشف کردند، که طی استعلام از سامانه‌های اداره صمت، انبار مذکور به علت عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، از مصادیق قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب می‌شود با دستور مقام قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این خصوص برای متصدی انبار پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

توقیف سواری کی‌ام سی با سرعت ۱۸۴ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قزوین–زنجان

سرهنگ حسین تقی‌خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در اجرای طرح ارتقاء ایمنی تردد در جاده‌های استان، با استقرار تیم ویژه کنترل سرعت در آزادراه "قزوین–زنجان" حین کنترل خودرو‌های عبوری متوجه سرعت غیرمجاز یک دستگاه خودرو سواری کی‌ام سی با سرعت ۱۸۴ کیلومتر بر ساعت شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس به مسیر خود ادامه داد که نهایتاً توسط واحد‌های گشتی متوقف و ضمن اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از ویلای شخصی

سرهنگ حسین فتحی زاده رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین از کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از یک ویلایی شخصی در شهر قزوین خبرداد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی به همراه نماینده اداره برق به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از آن، ۷ دستگاه ماینر فاقد مجوز که در حال استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتال بود را کشف و یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین گفت: ارزش تقریبی ماینر‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

منبع: پلیس قزوین