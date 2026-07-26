طوفان نول، قوی‌ترین طوفانی که تاکنون در سال جاری چین را درنوردیده است، باد‌های مخرب و باران شدید را به همراه داشت و بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر را مجبور به تخلیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه دولتی گلوبال تایمز گزارش داد که طوفان نول، قوی‌ترین طوفانی که تاکنون در سال جاری چین را درنوردیده است، روز یکشنبه به شهر هویژو، استان جنوبی گوانگدونگ، رسید و باد‌های مخرب و باران شدید را به همراه داشت و بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر را مجبور به تخلیه کرد.

این طوفان همچنین بیش از ۱۰۰۰ پرواز را در استان‌های گوانگژو و شنژن و هنگ کنگ لغو کرد و دولت را بر آن داشت تا ۱۰۰ میلیون یوان (۱۴.۷۹ میلیون دلار) برای بازسازی پس از طوفان اختصاص دهد.

مرکز ملی هواشناسی عصر شنبه اولین هشدار قرمز طوفان سال - بالاترین سطح هشدار در یک سیستم چهار سطحی - را صادر کرد. علاوه بر اختلالات پرواز، بیش از ۱۹۰ سرویس قطار سریع‌السیر برون مرزی نیز روز یکشنبه لغو شد.

طوفان نول، دوازدهمین طوفان گرمسیری سال، اولین طوفانی بود که امسال گوانگدونگ را درنوردید و قوی‌ترین طوفانی بود که تاکنون در سال ۲۰۲۶ به خشکی چین رسیده است.

اکنون انتظار می‌رود نول به سمت خشکی حرکت کند و باد‌های شدید و باران شدید را به استان‌هایی از جمله جیانگشی، هونان و هوبئی وارد کند.

مرکز ملی هواشناسی پیش‌بینی کرد که طی ۲۴ ساعت آینده باران‌های شدید تا سیل‌آسا در بیشتر مناطق گوانگدونگ، جنوب فوجیان، مرکز و جنوب جیانگشی، جنوب شرقی هونان و جنوب شرقی تایوان رخ دهد.

تا روز یکشنبه، مقامات گوانگدونگ ۷۱۵۳۵۱ نفر را تخلیه کردند و اقدامات «پنج تعلیق» کامل یا جزئی را اعمال کردند که شامل تعطیلی کلاس‌ها، محل کار، تولید، حمل و نقل و فعالیت‌های تجاری در ۱۲ شهر بود.

برچسب ها: رانش زمین ، سیل در چین
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