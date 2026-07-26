طبق اعلام شرکت صنعتی دریایی کشور شناور‌های ۳۵۰۰ تنی که اکنون از مرز ۷۰ درصد پیشرفت عبور کرده، نویدبخش تقویت توان حمل‌ونقل دریایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) از تثبیت قدرت مهندسی دریایی کشور با ثبت رکورد ۵ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه و تکمیل پروژه‌های استراتژیک در میادین نفت و گاز خبر داد.

 نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی P4 با استفاده از تکنیک پیچیده *Float over*، نه تنها توان فنی ناوگان صدرا را به رخ کشید، بلکه ثابت کرد که این شرکت در مواجهه با سازه‌های فوق‌سنگین، به خودکفایی مطلق دست یافته است. در کنار این موفقیت، تکمیل جکت‌های فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان گازی بلال، پازل تولید گاز کشور را در حساس‌ترین میادین مشترک تکمیل کرد.

نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی رشادت با تکنیک پیچیده Float over، برگ برنده‌ای بود که بلوغ مهندسی دریایی ایران را در سال ۱۴۰۴ به اثبات رساند.

تحول در کشتی‌سازی؛ از لایروب‌ها تا ناوگان باری

در حوزه کشتی‌سازی، پروژه ساخت شناورهای ۳۵۰۰ تنی که اکنون از مرز ۷۰ درصد پیشرفت عبور کرده، نویدبخش تقویت توان حمل‌ونقل دریایی است. همزمان، دستیابی به پیشرفت ۳۶ درصدی در ساخت شناور لایروب، نشان می‌دهد که صدرا همزمان با پروژه‌های نفت و گاز، در حال بازسازی تجهیزات استراتژیک دریایی کشور است.

تعمیرات دریایی: رکوردی ماندگار در میان جنگ و کار

مجموعاً ۱۱۲ شناور را در یاردهای جنوب و مجتمع کاسپین تعمیر و بازسازی کرد؛ آماری که در سایه حوادث اخیر منطقه و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، به یک دستاورد «جهادی» پهلو می‌زند. خدمات‌رسانی بی‌وقفه به ۱۷ سکوی ناحیه ۲ پارس جنوبی و اجرای بیش از ۶۵ هزار دستور کار تعمیراتی، صدرا را به تنها تکیه‌گاه مطمئن برای تداوم تولید گاز در شرایط بحرانی تبدیل کرده است.

شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)  در سال ۱۴۰۴ نه تنها پروژه‌های عمرانی را پیش برد، بلکه با تعمیر ۱۱۲ شناور، به تنها پشتیبان عملیاتی تولید در شرایط بحرانی تبدیل شد.

 

برچسب ها: کشتیرانی ، شناور مسافری
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