باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائیفر گفت: اجرای این طرح با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش زمان انتظار متقاضیان و تسهیل فرآیند دریافت کارت هوشمند سوخت، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان است.
وی با اشاره به توسعه این خدمت در سطح منطقه افزود: در ادامه اجرای طرح «آنیکارت»، از ابتدای مردادماه امسال این دستگاه در نواحی خاش و زابل نیز به بهرهبرداری رسیده است تا شهروندان این شهرستانها نیز بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری کارت هوشمند سوخت خود را دریافت کنند.
وی درباره نحوه ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت اظهار کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی fcs.niopdc.ir درخواست خود را ثبت و گزینه «تحویل حضوری» یا «ارسال از طریق پست» را انتخاب کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان گفت: افرادی که گزینه تحویل حضوری را برمیگزینند، پس از ثبت درخواست و دریافت پیامک، با مراجعه به ناحیه انتخابی و متناسب با زمان اعلام شده، کارت هوشمند سوخت خود را تحویل گرفته و همزمان نسبت به کدینگ و فعالسازی آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از دستگاه «آنیکارت» موجب کاهش زمان انتظار و مراجعات حضوری شده است، تصریح کرد: صرفهجویی در زمان و هزینه متقاضیان، تسریع در صدور و تحویل کارت و افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین مزایای اجرای این طرح به شمار میرود.
جلائیفر تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات را با جدیت دنبال میکند.
منبع شرکت نفت زاهدان