باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به گرمای شدید هوا در ایام برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین و حضور طولانی‌مدت زائران در فضای باز، میزان مواجهه با اشعه فرابنفش (UV) افزایش می‌یابد و بی‌توجهی به اصول محافظت در برابر این اشعه می‌تواند سلامت پوست و چشم را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این اطلاعیه، قرار گرفتن در معرض اشعه UVB می‌تواند موجب آفتاب‌سوختگی، قرمزی، درد و در موارد شدیدتر ایجاد تاول شود و اشعه UVA نیز با آسیب به کلاژن و الاستین پوست، خطر پیری زودرس، چین و چروک و ایجاد لکه‌های پوستی را افزایش می‌دهد. همچنین مواجهه طولانی‌مدت با اشعه‌های فرابنفش می‌تواند با آسیب به DNA سلول‌های پوستی، خطر ابتلا به انواع سرطان پوست را افزایش دهد.

هلال‌احمر نسبت به آثار اشعه فرابنفش بر سلامت چشم هشدار داده و اعلام کرده است که این اشعه علاوه بر تابش مستقیم خورشید، از سطوحی مانند زمین، آب، برف و ماسه نیز بازتاب می‌شود و می‌تواند خطر ابتلا به آب مروارید، آسیب شبکیه، فتوکراتیت و برخی سرطان‌های چشم را افزایش دهد.

در این اطلاعیه بر ضرورت مراقبت بیشتر از کودکان و نوجوانان در برابر نور خورشید نیز تأکید شده است.

جمعیت هلال‌احمر به زائران توصیه کرده است برای محافظت از پوست، از کرم ضدآفتاب با SPF حداقل ۳۰ استفاده کنند و آن را هر دو ساعت یک‌بار یا پس از شنا و تعریق تجدید کنند. همچنین استفاده از عینک آفتابی دارای فیلتر مناسب UV و کلاه برای محافظت از چشم‌ها توصیه شده است.

بر اساس توصیه‌های هلال‌احمر، عینک آفتابی مناسب باید بتواند ۹۹ تا ۱۰۰ درصد اشعه‌های UV-A و UV-B را مسدود کند. استفاده از عینک آفتابی در هوای ابری نیز ضروری است، زیرا اشعه فرابنفش می‌تواند از ابر‌ها عبور کند.

این جمعیت به زائران اربعین توصیه کرده است در طول مسیر پیاده‌روی از لباس‌های آستین‌بلند، شلوار و کلاه استفاده کنند و برای محافظت بیشتر از چشم‌ها در برابر تابش شدید خورشید، به‌ویژه در ساعات اوج تابش، عینک‌هایی با قاب‌های بزرگ و لنز‌های مناسب انتخاب کنند.

منبع: هلال احمر