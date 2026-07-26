بازار نفت زیر سایه جنگ افروزی آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بازار جهانی نفت تحت تأثیر سه عامل اصلی؛ جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا، وضعیت تنگه هرمز و تحولات دریای سرخ، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. با تشدید درگیریها و اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز، قیمت نفت جهش کرد و حتی از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. نگرانی از کاهش عرضه و توقف بخشی از حملونقل دریایی نیز بر التهاب بازار افزود.
با آغاز تلاشهای دیپلماتیک، انتشار ذخایر راهبردی نفت از سوی برخی کشورها و اعلام آتشبس موقت، قیمتها روند نزولی گرفت؛ اما این آرامش دوام چندانی نداشت. ازسرگیری تنشها، تشدید تحرکات نظامی و بحران دریای سرخ بار دیگر بازار انرژی را تحت تأثیر قرار داد و نوسانات قیمت نفت را به یکی از مهمترین پیامدهای تحولات ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل کرد.