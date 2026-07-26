باشگاه خبرنگاران جوان؛محمدی _ سیفالله رضایی روز یکشنبه در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به بارندگیهای مطلوب سال جاری و افزایش پوشش گیاهی در سطح شهر، اظهار کرد: رشد پوشش گیاهی در تپهها، پارکها و فضاهای سبز، احتمال وقوع آتشسوزی را افزایش داده است که این امر ضرورت ارتقای آمادگی مدیریت شهری برای پیشگیری و مهار سریع حوادث احتمالی را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید محور اصلی فعالیتهای مدیریت شهری باشد، افزود: تأمین تجهیزات و امکانات عملیاتی پیش از وقوع حادثه ضروری است تا نیروهای امدادی بتوانند در کمترین زمان ممکن از گسترش حریق جلوگیری کنند.
ارزیابی فنی و استانداردسازی تجهیزات بازی کودکان
رضایی در ادامه ضمن ابراز همدردی با خانواده کودک سهسالهای که هفته گذشته بر اثر حمله سگهای بلاصاحب جان باخت، خواستار مداخله فوری مدیریت شهری شد
وی بر لزوم توجه ویژه به امنیت و سلامت شهروندان تأکید کرد و گفت: ایمنسازی فضاهای تفریحی یکی از مطالبات اصلی است. از مدیریت شهری انتظار میرود نسبت به ارزیابی فنی تمامی وسایل بازی در پارکها اقدام کرده و در صورت مشاهده تجهیزات غیراستاندارد، نسبت به جمعآوری یا استانداردسازی فوری آنها اقدام شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج همچنین مناسبسازی فضاهای عمومی و پارکها برای استفاده افراد دارای معلولیت را از دیگر وظایف مدیریت شهری برشمرد و خواستار تسریع در اجرای این پروژهها شد.
آمادگی شهرداری سنندج برای مقابله با حریق
در ادامه این نشست، معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش مخاطرات حریق در فضاهای سبز، گفت: هرس درختان کاج، ایجاد آتشبُر در مراتع و علفتراشی از جمله اقدامات پیشگیرانه شهرداری بوده است.
علی اصغری با بیان اینکه چهار کانکس مجهز به تجهیزات اطفای حریق در مجموعه تفریحی آبیدر مستقر شده است، افزود: علاوه بر تجهیزات، از ظرفیت دیدهبانها و نیروهای موتورسوار برای پایش مستمر آبیدر استفاده میشود. همچنین آموزش گروههای مردمی برای مشارکت در شناسایی و مهار زودهنگام آتشسوزیها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرایند استانداردسازی وسایل بازی در پارکهای سطح شهر نیز به موازات سایر اقدامات، جهت تأمین امنیت شهروندان و کودکان در حال پیگیری و اجرا است.