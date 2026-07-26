باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان در گفتوگو با رادیو اربعین با اشاره به خدماترسانی به زائران اربعین در مرز باشماق گفت: ورود و خروج زائران در این مرز به صورت روزانه انجام میشود و از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستیم.
وی با تأکید بر تأمین امنیت زائران در مرز باشماق گفت: به عنوان مسئول امنیت استان کردستان اعلام میکنم که هیچ مسئله امنیتی در مسیر تردد زائران در این مرز وجود نخواهد داشت.
فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: جلسات متعددی با مقامات کشور مقابل برای تأمین امنیت تردد زائران در آن سوی مرز برگزار شده و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
الهی با بیان اینکه مرز باشماق ویژگیهای خاص خود را دارد، تصریح کرد: این مرز با توجه به قرار گرفتن در منطقه کوهستانی کردستان، شرایط متفاوتی نسبت به برخی مرزهای دیگر دارد و زائران از آبوهوای خنکتر این منطقه بهرهمند خواهند شد.
وی ادامه داد: برخلاف برخی مرزها مانند مهران و شلمچه که با ازدحام بیشتری مواجه هستند، در مرز باشماق شرایط برای تسهیل تردد زائران فراهم شده و تاکنون مشکلی در آن سوی مرز ایجاد نشده است.
فرمانده انتظامی استان کردستان همچنین با اشاره به مهماننوازی مردم این استان اظهار کرد: مردم کردستان، بهویژه مردم شهرستان مرزی مریوان، مردمی مهماننواز و بافرهنگ هستند و زائران در این منطقه با استقبال خوبی مواجه خواهند شد.