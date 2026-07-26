باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، فرمانداری شهرستان کهگیلویه با هدف الگوسازی و توسعه استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، اقدام به نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی بر روی پشت بام ساختمان این اداره کرده است.
این نیروگاه خورشیدی ۴۳ کیلوواتی از نوع هایبرید بوده که با رایزنی با معاونت علمی ریاست جمهوری تامین اعتبار شده است.
این اقدام گامی مهم در راستای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی، بهینهسازی مصرف برق و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی در سطح دستگاههای اجرایی و عموم مردم محسوب میشود.
سید ایرج کاظمی جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه در این باره اظهار کرد: با توجه به پتانسیل بالای استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه تابش خورشید و قرارگیری بر روی کمربند تابش ایران، بر آن شدیم تا با نصب پنلهای خورشیدی بر روی پشت بام فرمانداری، گامی عملی در جهت بهرهمندی از این انرژی پاک و بینهایت برداریم و این اقدام را به عنوان یک الگو برای سایر ادارات و نهادهای شهرستان معرفی کنیم.
وی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی ضمن کاهش هزینههای جاری ادارات، به کاهش ناترازی برق به ویژه در ایام اوج مصرف کمک شایانی میکند و با توجه به مزایایی نظیر کاهش مصرف سوختهای فسیلی، تولید برق بدون نیاز به آب و کاهش آلودگی هوا، یکی از راهکارهای اساسی در حوزه مدیریت انرژی است.
کاظمی جو در ادامه با اشاره به اهمیت الگوسازی توسط نهادهای دولتی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا سایر ادارات و سازمانهای شهرستان نیز نسبت به نصب پنلهای خورشیدی بر روی پشت بام ساختمانهای خود ترغیب شوند و شاهد حرکت گستردهای به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در شهرستان باشیم. این اقدام نه تنها به کاهش مصرف برق شبکه کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای ادارات نیز محسوب شود.
نصب پنلهای خورشیدی بر روی پشت بام فرمانداری کهگیلویه، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، بهینهسازی مصرف انرژی و الگوسازی برای سایر دستگاههای اجرایی و عموم مردم در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است. انتظار میرود با تداوم این روند، شاهد گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در سطح شهرستان و استان باشیم.