باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با تبریک انتصاب مجدد وی، اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس دستگاه قضا را نشانه تعهد، شایستگی و کارآمدی وی دانست.

این مرجع تقلید با تأکید بر جایگاه خطیر قوه قضائیه اظهار داشت: «قوه قضائیه آخرین پناهگاه مردم در هنگام بروز مشکلات و گرفتاری‌هاست و از این‌رو، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم باید همواره در رأس برنامه‌های این قوه قرار داشته باشد.»

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که در آن عدالت برقرار نباشد، جامعه‌ای اسلامی نخواهد بود، تصریح کرد: «دستگاه قضایی باید با قاطعیت از حقوق مردم دفاع کند و با افرادی که امنیت و اقتصاد کشور را دچار اخلال می‌کنند، برخوردی جدی و قاطع داشته باشد.»

آیت‌الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس کشور و دشمنی‌های مستمر نظام سلطه، حفظ وحدت ملی را ضرورتی راهبردی دانست و افزودند: «امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر خبیث‌ترین دشمنان قرار دارد؛ ازاین‌رو هرگونه اقدام یا سخنی که موجب تضعیف وحدت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب یا تخریب خدمتگزاران نظام شود، در عمل کمک به دشمن خواهد بود.»

وی در عین حال، نقد منصفانه را امری ضروری دانست و افزود: «نقد سازنده و منصفانه، مادامی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند، نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه می‌تواند به اصلاح امور نیز کمک کند.»

آیت‌الله نوری همدانی همچنین وحدت و همدلی سران قوا در تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب را بسیار ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد و با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: «جناب آقای محسنی اژه‌ای را فردی متدین، خدوم و موفق می‌دانم و معتقدم در سال‌های اخیر تحولات مطلوبی در قوه قضائیه رقم خورده است. ما از اقدامات ایشان حمایت می‌کنیم و همواره برای موفقیتشان دعاگو هستیم.»

وی همچنین با قدردانی از خدمات مسئولان قضایی استان قم، از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان قم تقدیر کرد و استمرار خدمت‌رسانی شایسته به مردم را مورد تأکید قرار داد.

آیت‌الله نوری همدانی در پایان با آرزوی توفیق روزافزون برای رئیس قوه قضائیه، از خداوند متعال مسئلت کرد که به وی عمر باعزت و بابرکت و توفیق خدمت هرچه بیشتر به نظام اسلامی و مردم عنایت فرماید.

در این دیدار، رئیس قوه قضائیه نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه ارائه کرد و حمایت‌های آیت‌الله نوری همدانی از انقلاب اسلامی و نظام را ارزشمند توصیف و از رهنمود‌ها و پیشنهاد‌های آیت الله نوری همدانی قدردانی کرد.

منبع:دفتر آیت الله نوری همدانی