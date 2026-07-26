باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اجرای سیزدهمین مانور طرح ملی مهتاب، یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان کازرون شناسایی و جمعآوری شد.
محسن بندهخدا، مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با انشعابات غیرمجاز و مدیریت بهینه بار شبکه، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کازرون با همکاری مأموران پلیس آگاهی این شهرستان موفق به شناسایی و کشف یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در یکی از کارگاههای صنعتی شدند.
او افزود: این عملیات در پی اقدامات اطلاعاتی و پایش دقیق شبکه برق انجام شد و بازرسان پس از ورود به محل، ۲۰ دستگاه ماینر فعال را در اتاق ویژه تجهیزات کشف کردند. همچنین در بازرسی از بخش دیگری از این کارگاه، ۵ دستگاه ماینر دیگر که در وضعیت خاموش قرار داشت نیز شناسایی و ضبط شد.
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به پیامدهای این فعالیت غیرقانونی بیان کرد: بر اساس بررسیهای فنی کارشناسان، برق مصرفی این تعداد ماینر غیرمجاز معادل ۴۰۰ آمپر و برابر با میزان مصرف حدود ۲۵۰ مشترک خانگی بوده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر شبکه برق منطقه وارد کرده و میتوانست موجب نوسانات برق، آسیب به تجهیزات عمومی و تضییع حقوق سایر مشترکان شود.
بندهخدا تصریح کرد: در این عملیات، تمامی دستگاههای کشفشده با دستور قضایی جمعآوری و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی و اعمال جرایم بازدارنده به مراجع قضایی ارجاع شد.
او با تأکید بر تداوم طرحهای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این حوزه، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام شود.
منبع: توزیع برق فارس