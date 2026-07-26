باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین که در وزارت کشور برگزار شد، افزود: در همین ارتباط تاکنون ۷۵۰ هزار نفر نیز از طریق ۶ مرز رسمی و مشخص کشور برای حضور در آیین باشکوه اربعین از کشور خارج و به عتبات عالیات در عراق سفر کرده‌اند.

وی در ادامه از آمادگی ۲۲ دستگاه اصلی برای خدمات رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: همه ظرفیت ها و امکانات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین اربعین و خدمت رسانی به زوار این همایش جهانی بکار گرفته شده است.

وزیر کشور دو موضوع ایمنی و سلامت زائران را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: با مسئولان عراقی هم هماهنگی لازم دراین زمینه انجام شده و تدابیر مناسب برای تسهیل تردد زائران و خدمت رسانی به موقع در آیین اربعین اندیشیده شده است.

مومنی اظهار کرد: بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ موکب برای خدمت رسانی به زائران اربعین ایجاد شده است که از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ موکب در داخل کشور و یک هزار موکب هم در داخل خاک عراق مستقر و آماده ارائه خدمت به زوار هستند.

وزیر کشور ادامه داد: علاوه بر اینها، هزاران موکب نیز در مسیر حرکت از سوی مردم گشاده دست کشور عراق برای خدمت به زائران ایجاد و فعال شده است.

مومنی با اشاره روند تردد زائران از مرزهای کشور برای شرکت در آیین اربعین، افزود: تردد زایران از طریق ۶ مرز در پنج استان کشور انجام می شود و زوار نیز برای تسهیل تردد و رفاه حال، نزدیکترین مرز به محل سکونت خود را برای حضور در کشور عراق انتخاب کنند.

وی با اشاره به آماده باش نیروی مرزبانی در مرزهای کشور، تاکید کرد: در راستای تسهیل تردد زایران چه در زمان ورود به کشور عراق و چه در حین بازگشت، مقرر شده ضمن بکارگیری امکانات لازم، خوردوهای مناسب برای انتقال زوار از طریق تمامی دستگاه های اجرایی در این ماموریت بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کشور همچنین به راه اندازی اتاق عملیات مشترک آیین اربعین در ایران و عراق(۲ سوی مرز) هم اشاره کرد و گفت: از طریق این اتاق ضمن رصد کامل شرایط، نحوه خدمت رسانی مناسب به زوار برنامه ریزی و ابلاغ می شود.

مومنی در خاتمه بر برنامه ریزی مناسب زوار برای شرکت در آیین اربعین و موکول نکردن سفر خود به روزهای آخر برای پیشگیری از ازدحام جمعیت و بروز مشکل در خدمت رسانی مناسب را مورد تاکید قرار داد.