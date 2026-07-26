باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز یکشنبه تماس تلفنی از شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دریافت کرد.
دو وزیر درباره روابط همکاری دو جانبه و تحولات منطقهای با تمرکز بر تلاشهای دیپلماتیک مشترک برای «کاهش تنشها و تقویت امنیت» گفتوگو کردند.
آل ثانی بر نیاز همه طرفها به تعهد به گفتوگو و اجرای تفاهمنامه آمریکا و ایران، از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، تأکید کرد.
منبع: الجزیره