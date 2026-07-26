باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز یکشنبه به همراه معاونان دادستانی، مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد استان تهران، مسئولان فراجا و پلیس راهور، مدیران گروه خودروسازی سایپا و شرکت زامیاد، با حضور در این مجموعه خودروسازی، ضمن بررسی مسائل و چالش‌های تولید، در جریان اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع و تسریع در تحویل محصولات به مشتریان قرار گرفت.

در ابتدای این بازدید جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، مدیران گروه خودروسازی سایپا و شرکت زامیاد و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و مسئولان این مجموعه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی فعالیت‌های تولیدی از جمله مسائل مرتبط با تأمین ارز، رفع موانع ترخیص قطعات و مواد اولیه، حل مشکلات تعهدات ارزی، تسریع در فرآیندهای بانکی، فرآیندهای اجرایی و برخی چالش‌های موجود در مسیر تولید را مطرح کردند.

تنها راه علاج کشور تکیه بر توان داخلی است

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش مدیران واحدهای تولیدی برای حفظ چرخه تولید و اقتصاد کشور بر ضرورت تکیه بر توان داخلی استفاده از ظرفیت نخبگان و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

دادستان تهران با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال در مسیر تولید و اقتصاد کشور اظهار کرد: با وجود همه مشکلات مدیران و فعالان اقتصادی با تلاش جهادی و شبانه‌روزی اجازه نداده‌اند چرخه تولید متوقف شود و امروز شاهد استمرار فعالیت واحدهای تولیدی با کیفیت و صلابت بیشتر هستیم.

وی با بیان اینکه تنها راه علاج کشور تکیه بر توان داخلی و توجه به ظرفیت‌های ملی است، افزود: سرمایه اصلی کشور نخبگان، متخصصان و نیروهای توانمندی هستند که با کار و تلاش مستمر می‌توانند بسیاری از مشکلات را برطرف کنند. در سال‌های اخیر نیز تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوعات مرتبط با اقتصاد، تولید و اشتغال نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است و اگر نگاه کارشناسی و مدبرانه‌ای به ظرفیت‌های داخلی داشته باشیم می‌توانیم مشکلات کشور را با اتکا به توان خود حل کرده و وابستگی به خارج را کاهش دهیم.

دادستان تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات شرکت زامیاد گفت: نمونه روشن همکاری و تعامل دستگاه‌ها برای حل مشکلات تولید در همین مجموعه قابل مشاهده است. با پیگیری‌های دادستانی تهران به‌ویژه معاون دادستان تهران و همکاری دستگاه‌هایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور فراجا و پلیس امنیت اقتصادی یکی از مشکلات مهم این واحد تولیدی برطرف شد.

صالحی تصریح کرد: حدود ۱۳ هزار دستگاه کامیونت که برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور تولید شده بود به دلیل مشکل تأمین ارز برای تهیه دوربین و رادار امکان تحویل به مشتریان نداشت.

وی با تأکید بر اینکه دوربین و رادار مذکور از الزامات ایمنی خودرو محسوب نمی‌شود، گفت: این تجهیزات به معنای آن نبود که در صورت نبود آنها، جان مردم یا اموال شهروندان به خطر می‌افتد بلکه صرفاً در برخی موارد می‌توانست نقش پیشگیرانه داشته باشد.

دادستان تهران ادامه داد: با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های مسئول و برگزاری جلساتی با سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور فراجا و وزارت صمت برگزار و این مشکل حل شد و ۱۳ هزار دستگاه کامیونت پس از طی فرآیندهای لازم آماده تحویل و ورود به چرخه ناوگان حمل‌ونقل کشور شد. اگر این مشکل برطرف نمی‌شد علاوه بر معطل ماندن خودروهای تولید شده و عدم تحویل آنها به مشتریان امکان توقف تولید این واحد مهم صنعتی نیز وجود داشت بنابراین با ورود دستگاه قضایی هم از توقف فعالیت این مجموعه جلوگیری شد و هم زمینه ادامه تولید و اشتغال فراهم شد.

وی افزود: مدیران شرکت زامیاد ملزم شدند به محض تامین ارز نسبت به تامین این دو قطعه اقدام کنند و طی اعلام فراخوانی این قطعات روی تمام ۱۳ هزار دستگاه کامیونت بدون دریافت هزینه‌ای نصب شود.

رفع مشکل شماره‌گذاری ۹ هزارو ۴۴۴ دستگاه نیسان Z ۲۴

دادستان تهران همچنین به موضوع خودروهای نیسان Z ۲۴ اشاره کرد و گفت: تعداد ۹ هزار و ۴۴۴ دستگاه از این خودروها نیز به دلیل برخی مشکلات امکان شماره‌گذاری نداشتند که با پیگیری‌های انجام‌شده و تعامل میان دستگاه‌های مسئول، این مشکل نیز برطرف و خودروها آماده تحویل به مشتریان شد. این اقدامات نشان می‌دهد با اتحاد، همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف می‌توان مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کرد و زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی را در حوزه‌های کمی و کیفی فراهم آورد.

دادستان تهران با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مدیران زامیاد درباره برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت اظهار کرد: این مجموعه اقدامات مناسبی در حوزه تولید خودروهای تجاری، کامیونت و محصولات جدید انجام داده و تلاش می‌کند محصولات خود را به استانداردهای لازم برساند. ارتقای کیفیت تولیدات علاوه بر تأثیر در چرخه تولید و اشتغال، در حوزه ایمنی و سلامت مردم نیز اهمیت دارد و باید از مدیران واحدهای تولیدی که برای رفع نواقص گذشته و افزایش کیفیت محصولات تلاش می‌کنند قدردانی کرد.

تحویل وانت‌های زامیاد اکستند EX به مشتریان

پس از این جلسه مراسم تحویل محصولات تولیدی شرکت زامیاد به مشتریان برگزار شد و تعدادی از وانت‌های زامیاد اکستند EX به خریداران تحویل داده شد اقدامی که پس از پیگیری‌های دادستانی تهران و ورود دستگاه قضایی برای رفع موانع موجود و جلوگیری از تأخیر بیشتر در ایفای تعهدات شرکت نسبت به مشتریان انجام شد.

در ادامه این بازدید دادستان تهران از خطوط تولید شرکت زامیاد بازدید کرد و مدیران این مجموعه ضمن تشریح روند فعالیت‌های تولیدی، برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش سطح اتوماسیون خطوط، راه‌اندازی خط رنگ جدید و تولید محصولات جدید، مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه رفع موانع تولید مطرح کردند.

مدیر شرکت زامیاد مهم‌ترین نیاز خود از دستگاه قضایی را حمایت در رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: حمایت برای ادامه تولید فروش محصولات و رفع موانعی که در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار دارد می‌تواند نقش مؤثری در استمرار فعالیت این مجموعه داشته باشد. مهم‌ترین مشکلات فعلی در حوزه تأمین ارز، تخصیص ارز و فرآیندهای گمرکی است با وجود داخلی‌سازی بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصدی محصولات فعلی همچنان برخی قطعات و مواد اولیه نیازمند تأمین از خارج کشور است و مشکلات مربوط به تأمین ارز و ترخیص کالا باعث توقف‌های مقطعی در روند تولید می‌شود بنابراین موضوع تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات و تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان دو مطالبه اصلی است.

وی افزود: دادستانی تهران در دو مقطع مهم به این مجموعه کمک مؤثر داشته است. نخستین مورد مربوط به زمان ورود وانت زامیاد اکستند EX به بازار بود که با تعامل و همکاری دادستانی تهران و سازمان ملی استاندارد زمینه تولید این محصول در تیراژ مناسب فراهم شد. با حمایت‌ها و تعاملات انجام‌شده امکان تولید ۳۵ هزار دستگاه فراهم شد تا وانت اکستند EX با رعایت الزامات ۸۵گانه وارد فرآیند تولید و عرضه شود.

مدیر شرکت زامیاد همچنین دومین مورد حمایت دادستانی تهران را مربوط به موضوع تأمین دوربین و رادار خودروها عنوان کرد و گفت: به دلیل مشکلات ارزی و شرایط خاص ایجاد شده از جمله محدودیت‌های ناشی از مسائل بین‌المللی امکان تأمین برخی قطعات از جمله دوربین و رادار با مشکل مواجه شده بود. با ورود و حمایت دادستانی تهران مقرر شد به صورت موقت خودروها بدون نصب این تجهیزات تحویل مشتریان شود و پس از تأمین قطعات، فرآیند فراخوان و تکمیل تجهیزات انجام شود.

وی ادامه داد: اگر تصمیمات به‌موقع و راهبردی اتخاذ نمی‌شد حدود ۱۳ هزار خودرو در سطح شرکت متوقف و بلاتکلیف باقی می‌ماند، اما با راهبری و مجوزهای صادر شده با وجود مشکلات مطرح‌شده تعداد خودروهای سطح شرکت کاهش یافت. در دو مرحله طی دو ماه حدود ۶ هزار دستگاه از خودروهای موجود در سطح شرکت کاهش یافت و تعداد خودروهای باقی‌مانده به حدود ۷ هزار دستگاه رسید.

علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در جریان این بازدید با اشاره به حضورهای قبلی دادستان تهران در این مجموعه، اظهار کرد:حضور و پیگیری‌های دادستان تهران موجب شد گردش سرمایه و گردش اقتصادی حدود ۳۰ همت گروه سایپا متوقف نشود و از ضرر ۳۰ همتی به این شرکت جلوگیری شد و اگر این حمایت‌ها و ورودهای مؤثر دستگاه قضایی نبود خسارت قابل توجهی می‌توانست به اقتصاد کشور وارد شود.

مدیرعامل سایپا ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستان تهران و مجموعه قوه قضاییه تصریح کرد:این سومین بار است که دادستان تهران از سایپا بازدید می‌کنند و هر بار با احساس مسئولیت و بررسی جزئیات مشکلات برای حل مسائل این مجموعه اقدام کرده‌اند.

منبع: قوه قضاییه