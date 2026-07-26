معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از برخورد جدی با نانوایی‌های غیرمجاز در این استان خبر داد و گفت: همزمان با اجرای طرح ضربتی ساماندهی بازار نان، تاکنون ۱۵ واحد نانوایی در قم پلمب و به ۲۱ واحد دیگر اخطار داده شده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان  -دهمین جلسه قرارگاه اقتصادی و کنترل بازار استان، روز یکشنبه به ریاست روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.

در این جلسه که با محوریت ساماندهی حوزه نان تشکیل گردید، اعلام شد با توجه به آغاز طرح ضربتی برخورد با واحدهای بدون مجوز، نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها با جدیت در حال انجام است.

همچنین در این نشست تأکید شد اولویت صدور مجوز برای نانوایی‌های سنگکی ریگی خواهد بود و خرید آرد خارج از شبکه رسمی نیز در حکم قاچاق است.

بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، نانوایی‌ها موظف به نصب نرخ‌نامه و رعایت ساعات کاری مصوب هستند و با متخلفان برابر ضوابط برخورد خواهد شد.

در بخش دیگری از این جلسه نیز با هدف جلوگیری از التهاب کاذب در بازار، دستور پیگیری و راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیکی در میادین اصلی میوه و تره‌بار استان برای شفاف‌سازی قیمت‌ها صادر گردید.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: قوه قضاییه ، خانواده شهدا
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