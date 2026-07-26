ساری- رئیس پلیس راه مازندران از تداوم انسداد شبانه محور هراز تا ۲۰ مردادماه خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: به منظور اجرای عملیات احداث و نصب سیستم روشنایی در تونل‌های ۲، ۴، ۵ و تونل سپاسد، محور هراز تا ۲۰ مردادماه در برخی شب‌های هفته با محدودیت تردد مواجه خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته، از ساعت ۲۱ تا پنج بامداد روز بعد، تردد وسایل نقلیه در محدوده اجرای عملیات ممنوع و محور به صورت موقت مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح، تصریح کرد: در روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه هیچ‌گونه محدودیت تردد شبانه در این محور اعمال نمی‌شود و تردد خودروها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در زمان اجرای محدودیت‌ها، برای جلوگیری از معطلی، مسیر و زمان سفر خود را مدیریت کنند.

منبع:پلیس راه مازندران

برچسب ها: محور هراز ، مسدودیت محور
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