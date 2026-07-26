وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی در بوسان کره‌جنوبی، ثبت‌جهانی الموت را نمادی از تداوم هویت تمدنی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز یکشنبه ۴ مرداد در چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان جمهوری کره، پس از ثبت پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» که با رأی اعضای این کمیته به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس جمهوری اسلامی ایران در فهرست یونسکو جای گرفت. این موفقیت تاریخی را به ملت بزرگ، مقاوم و برخوردار از فرهنگی غنی ایران، مردم تمدن‌ساز استان قزوین و به‌ویژه مردم بخش الموت، به‌عنوان صاحبان و پاسداران حقیقی این میراث ارزشمند تقدیم کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از اعضای کمیته میراث‌جهانی، مرکز میراث جهانی یونسکو و ایکوموس به‌دلیل تلاش‌های حرفه‌ای در مسیر ثبت و صیانت از میراث‌بشری، از دولت و مردم جمهوری کره نیز به‌سبب میزبانی شایسته، گرم و سازمان‌دهی مطلوب این اجلاس صمیمانه تشکر کرد و افزود: الموت را یکی از کانون‌های تمدن و هویت بزرگ ایران‌زمین است.

صالحی‌امیری با اشاره به فلسفه و رسالت کنوانسیون میراث‌جهانی ۱۹۷۲، این سند بین‌المللی را تجلی باور مشترک ملت‌ها به تعلق میراث‌فرهنگی به تمامی بشریت دانست و تأکید کرد: حفاظت از میراث جهانی تنها در سایه صلح، امنیت، احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده میان دولت‌ها و ملت‌ها امکان‌پذیر است.

وی همچنین با تاکید بر پیشینه تمدنی ایران اظهار کرد: جهانیان بدانند ایران ما با بیش از هفت هزار سال تمدن، دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، تصریح کرد: در حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونی علاوه بر به شهادت رساندن بسیاری از ایرانیان، از جمله ۱۶۸ کودک مدرسه میناب، با بی‌رحمی تمام به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی کشور آسیب وارد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح اهمیت پرونده ثبت‌ شده، گفت: الموت، حلقه اساسی و تکمیل‌کننده در زنجیره تحول معماری، مهندسی و نظام‌های دفاعی ایران در پیوند با فرهنگ جهانی است. این اثر با بهره‌گیری هوشمندانه از طبیعت، دانش و نوآوری‌های مهندسی و مدیریتی، نماد ایستادگی و مقاومت در مقطعی تاریخی مهم و تأثیرگذار در جهان بوده که آموزه‌های فرهنگی آن هنوز مورد توجه بسیاری از انسان‌های امروزی است. ثبت جهانی الموت، ثبت جایگاه اندیشه، حافظه تاریخی و ظرفیت فرهنگی ایران در نظام میراث جهانی است. در عین حال ما این ثبت را آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای حفاظت، پژوهش، آموزش، تبادل دانش و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌دانیم.

گفتنی است ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» به‌عنوان سی‌امین اثر فرهنگی ملموس ایران، علاوه بر تثبیت جایگاه تمدنی و تاریخی کشور در منظومه میراث جهانی، نقطه عطفی در تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توسعه همکاری‌های علمی، حفاظتی و پژوهشی با نهادهای بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌آید.

برچسب ها: قلعه الموت ، ثبت جهانی
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