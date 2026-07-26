باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با محوریت بررسی وضعیت نیمکت تیم ملی برگزار شد و یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، آینده همکاری با امیر قلعه‌نویی بود.

در این نشست، پیشنهاد عقد قرارداد بلندمدت با سرمربی تیم ملی تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ از سوی رئیس فدراسیون و برخی اعضای ارشد مطرح شد، اما این پیشنهاد با موافقت کامل اعضای هیئت‌رئیسه همراه نشد.

برخی اعضا اعلام کردند ادامه همکاری بلندمدت با قلعه‌نویی باید مشروط به کسب نتیجه در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ باشد؛ به‌طوری که قهرمانی یا حداقل حضور در فینال این رقابت‌ها، معیار اصلی برای تصمیم‌گیری درباره آینده نیمکت تیم ملی خواهد بود.

بر اساس تصمیم جلسه، امیر قلعه‌نویی هفته آینده در نشست هیئت‌رئیسه حاضر خواهد شد تا درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی، شرایط پیش‌رو و برنامه‌های آینده توضیحات خود را ارائه کند.

در شرایط فعلی، مخالفت اعضای هیئت‌رئیسه صرفاً با قرارداد بلندمدت است و تصمیم نهایی درباره ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی به جلسات آینده موکول شده است.