باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سونای مادون قرمز با استفاده از پنل‌های مادون قرمز برای گرم کردن مستقیم بدن کار می‌کند و به فرد اجازه می‌دهد در دما‌های پایین‌تری نسبت به سونا‌های سنتی عمل کند. در حالی که گرما ممکن است به گشاد شدن رگ‌های خونی و فعال شدن برخی پاسخ‌های سلولی مرتبط با محافظت از بافت کمک کند، این لزوماً به معنای ترمیم سریع‌تر عضلات نیست.

مطالعات نشان می‌دهد که گرما ممکن است راحتی را افزایش داده و درد را کاهش دهد، اما هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که نشان دهد آسیب عضلانی را کاهش می‌دهد یا ریکاوری پس از ورزش را تسریع می‌کند.

بررسی ۱۴ مطالعه در سال ۲۰۲۵ نتایج متفاوتی در مورد استفاده از گرم‌کننده‌های تمام بدن پس از ورزش نشان داد. برخی از مطالعات مزایای محدودی را گزارش کردند، در حالی که برخی دیگر هیچ اثر واضحی پیدا نکردند. شواهد علمی به دلیل روش‌های مختلف تحقیق و نگرانی‌ها در مورد سوگیری، عموماً از کیفیت پایین تا متوسطی برخوردار بودند.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۳ روی بازیکنان بسکتبال انجام شد، یک جلسه سونای مادون قرمز پس از تمرین مقاومتی به کاهش درد و بهبود جزئی عملکرد پرش کمک کرد، اما سرعت دویدن یا قدرت پا را بهبود نبخشید و همچنین بر شاخص‌های آسیب عضلانی یا کیفیت خواب تأثیری نداشت.

محققان معتقدند که هرگونه بهبود سریع در عملکرد ممکن است به دلیل افزایش دمای عضلات باشد، اثری که بیشتر شبیه گرم کردن است تا بهبودی سریع‌تر.

گرما ممکن است مزایای دیگری نیز داشته باشد، مانند کمک به ورزشکاران برای سازگاری با هوای گرم در صورت استفاده منظم، اما این مزیت با تسریع بهبودی پس از ورزش متفاوت است.

به طور کلی، سونای مادون قرمز ممکن است احساس آرامش و تسکین موقت درد را فراهم کند، اما جایگزینی برای روش‌های بهبودی اثبات شده مانند خواب کافی، تغذیه خوب و آبرسانی نیست.

هنگام استفاده از سونای مادون قرمز، به ویژه برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، احتیاط توصیه می‌شود، زیرا گرما ممکن است باعث افت موقت فشار خون و افزایش ضربان قلب شود.

منبع: Medical Express