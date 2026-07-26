باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به الزامات قانونی دستگاه‌های اداری مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۷۰ درصدی مصرف در ساعات غیرکاری، وضعیت مصرف برق تمامی مشترکان اداری و اجرایی و نهادهای عمومی شهر تهران به صورت لحظه ای توسط سامانه‌های هوشمند برق پایتخت و نیز بازدیدهای میدانی بازرسان شرکت توزیع برق پایتخت ارزیابی شده و در صورت عدم رعایت ساعات اداری مصوب یا کاهش ندادن مصرف برق، انشعابات ادارات مزبور قطع خواهد شد.

در همین راستا روز یکشنبه؛ ۴ مرداد ماه اشتراک برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پایتخت به دلیل بی توجهی به مصوبه ابلاغی هیات دولت در خصوص کاهش مصرف برق محدود و قطع شد.

شایان ذکر است؛ با همکاری مشترکان اداری، تاکنون ۱۵۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق ادارات شهر تهران محقق شده است.

منبع: شرکت توزیع برق تهران