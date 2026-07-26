صدور اسناد کاداستری ۷۳ ملک شهرداری در منطقه ۱۹

شهردار منطقه ۱۹ از صدور اسناد مالکیت کاداستری ۷۳ فقره از املاک متعلق به شهرداری تهران در این منطقه خبر داد و گفت: ساماندهی، تثبیت مالکیت و صیانت از اموال غیرمنقول شهرداری به‌صورت ویژه در دستور کار اداره املاک منطقه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، حسین اخگرپور با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و با هدف ساماندهی و صیانت از املاک متعلق به شهرداری تهران، با پیگیری‌های مستمر اداره املاک منطقه و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد مالکیت کاداستری ۷۳ فقره از املاک شهرداری صادر شد.

 وی افزود: صدور این اسناد حاصل برگزاری جلسات مستمر مدیریتی، بررسی دقیق پرونده‌ها، تعامل مؤثر با اداره ثبت اسناد و املاک و پیگیری‌های تخصصی اداره املاک منطقه بوده است که نقش مهمی در تسریع روند تثبیت مالکیت این املاک داشته است.

 شهردار منطقه ۱۹ با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حدنگار تصریح کرد: صدور اسناد کاداستری، تثبیت مالکیت املاک، ثبت اطلاعات آنها در سامانه جامع املاک شهرداری و به‌روزرسانی لایه‌های اطلاعاتی، زمینه صیانت از حقوق عمومی را فراهم کرده و از هرگونه تعرض یا سوءاستفاده احتمالی نسبت به املاک شهرداری جلوگیری می‌کند.

 اخگرپور با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای اخذ اسناد کاداستری املاک تحت تملک خود، گفت: اداره املاک منطقه ۱۹ با انجام دقیق و مؤثر وظایف قانونی خود، گام ارزشمندی در اجرای این تکلیف و صیانت از دارایی‌های عمومی برداشته است.

 وی ادامه داد: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان مدیریت شهری و با هدف ساماندهی وضعیت املاک، حفظ و صیانت از بیت‌المال، افزایش شفافیت در مدیریت املاک شهری و ارتقای انضباط حقوقی در حوزه املاک شهرداری انجام شده است.

 شهردار منطقه ۱۹ در پایان خاطرنشان کرد: اخذ اسناد مالکیت کاداستری، تثبیت مالکیت املاک و ثبت آنها در سامانه جامع املاک، از مهم‌ترین اقدامات در حفظ حقوق عمومی، صیانت از سرمایه‌های شهری و جلوگیری از هرگونه ادعای مالکیت یا تصرف غیرقانونی نسبت به املاک شهرداری به شمار می‌رود.

برچسب ها: شهرداری ، کاداستر
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