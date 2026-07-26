باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع دولتی پاکستان روز یکشنبه به آناتولی گفتند: میانجیها شامل پاکستان و قطر پس از آنکه دو طرف درگیری پاسخهای خود را به یک فرمول مشترک برای پایان دادن به جنگ چند ماهه خود ابلاغ کردند، تبادل پیامها بین ایالات متحده و ایران را تشدید کردهاند.
به گفته یک مقام آگاه، اوایل این هفته، اسلام آباد و دوحه یک فرمول مشترک کاهش تنش را پیشنهاد کردند و از ایالات متحده و ایران خواستند که «به عنوان اولین قدم» برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن دائمی به درگیری، به مواضع قبل از ۹ ژوئیه خود بازگردند.
اگرچه منابع جزئیات پاسخها را توضیح ندادند، اما گفتند که هر دو طرف رضایت خود را برای گفتوگو و دیپلماسی برای پایان دادن به آخرین خصومتها و بازگشت به مذاکرات اعلام کردهاند. این منابع گفتند که توقف حملات از سوی هر دو طرف، امیدها را برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده افزایش داده است.
با این حال، یک منبع هشدار داد که این توقف شکننده است و احتمال "قوی" نقض یا شعلهور شدن دوباره خصومتها در تنگه هرمز که تقریباً بسته شده است، وجود دارد. "میانجیگران در تماس مداوم با دو طرف هستند تا "توقفی که اولویت اول آنها برای هموار کردن راه برای دورهای بعدی فرمول کاهش تنش آنهاست" را تثبیت کنند. "
نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد که ترامپ برنامههای تشدید عملیات نظامی علیه ایران را فعلاً به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر موشکهای دفاع هوایی آمریکا متوقف کرده است. این تصمیم پس از جلسهای در روز جمعه با مشاوران ارشد و مقامات کابینه اتخاذ شد.
پیشنهاد کاهش تنش که به طور مشترک توسط اسلام آباد و دوحه پس از مشورت با شرکای منطقهای تهیه شده بود، از هر دو طرف خواست تا به مواضعی که قبل از شروع خصومتهای جدید داشتند، بازگردند.
ایران تأیید کرد که پیشنهادهایی از میانجیگران با هدف کاهش تنش دریافت کرده و در حال بررسی آنها است، ضمن اینکه تعهد خود را به دیپلماسی در بحبوحه تبادل آتش مجدداً تأیید میکند.
پاکستان که در ماه آوریل میانجیگری آتش بس را بر عهده داشت، ماه گذشته نیز به ایالات متحده و ایران کمک کرد تا به تفاهم نامهای برای پایان دادن به درگیری خود و دستیابی به یک توافق صلح پایدار دست یابند. با این حال، تنشها در اوایل این ماه دوباره بر سر ناوبری در تنگه هرمز تشدید شد.
منابع افزودند: طبق این پیشنهاد، ایران بلافاصله تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده به محاصره مجدد بنادر ایران پایان خواهد داد و تحریمهای فروش نفت ایران را لغو خواهد کرد. این منابع افزودند که این فرمول همچنین آتش بس دو هفتهای را پیشنهاد میکند.
این منابع گفتند که واشنگتن و تهران، در صورت توافق، مذاکرات را فوراً از سر خواهند گرفت و اجرای آتشبس در جنوب لبنان نیز در صدر دستور کار خواهد بود.
منبع: اناتولی