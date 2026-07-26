باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازدید رهبر شهید انقلاب از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) در سال ۱۳۶۷ با روپوش پزشکی + فیلم

تصاویری از رهبر شهید انقلاب که با روپوش پزشکی از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) و مجروحان بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرور تصاویری از حضور رهبر شهید انقلاب در بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) و بازدید از مجروحان در سال ۱۳۶۷ را مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
بازدید رهبر شهید انقلاب از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) در سال ۱۳۶۷ با روپوش پزشکی + فیلم
young journalists club

روحیه جهادی؛ میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب + فیلم

بازدید رهبر شهید انقلاب از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) در سال ۱۳۶۷ با روپوش پزشکی + فیلم
young journalists club

نماهنگی از بیانات رهبر مجاهد شهید در جمع دانش‌آموزان

بازدید رهبر شهید انقلاب از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) در سال ۱۳۶۷ با روپوش پزشکی + فیلم
young journalists club

خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha