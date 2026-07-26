باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۴ مرداد ماه) از تصویب ۱۳۸ پرونده تسهیلاتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: پرداخت ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل رونق تولید برای حمایت از واحد‌های اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استان به تصویب رسید.

او در حاشیه این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و فعالان اقتصادی برگزار شد، گفت: این نشست‌ها با هدف بررسی مستمر مشکلات واحد‌های تولیدی و اتخاذ تصمیم برای رفع موانع موجود به‌صورت ماهانه و در صورت نیاز با فاصله زمانی کمتر برگزار می‌شود.

استاندار گیلان افزود: در جلسه امروز، مسائل و مشکلات ۵ بنگاه اقتصادی استان در حوزه‌های تأمین تسهیلات، برق و برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و با همکاری دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی، تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ شد.

حق‌شناس با اشاره به تصویب ۱۳۸ پرونده تسهیلاتی در این نشست، تصریح کرد: شبکه بانکی باید با بهره‌گیری از ظرفیت منابع ملی، حمایت از واحد‌های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را با جدیت دنبال کند. او با بیان اینکه استان در فصل اوج فعالیت‌های تولیدی قرار دارد، گفت: هدف از پرداخت تسهیلات رونق تولید، حمایت از واحد‌هایی است که با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی در استان تقویت شود.

استاندار گیلان همچنین ضمن قدردانی از همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی پرونده‌های مطرح شده در این نشست با رویکرد حل مسئله و حمایت از تولیدکنندگان بررسی شد و همکاری بانک‌ها در مسیر رفع مشکلات واحد‌های تولیدی قابل تقدیر است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان