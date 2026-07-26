باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فیرفورد انگلیس کانون تظاهرات ضد جنگ علیه ایران + فیلم

دامنه اعتراض‌ها به حکومت انگلیس به دلیل تأمین بمب و سوخت برای بمب افکن‌های آمریکایی و مشارکت در حمله به ایران گسترده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صلح طلبان انگلیسی با تجمع برابر پایگاه هوایی فیرفورد خواستار اخراج فوری نظامیان آمریکایی از خاک کشورشان شدند.

 

مطالب مرتبط
فیرفورد انگلیس کانون تظاهرات ضد جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

تغییر هتل در آستانه نبرد با انگلیس + فیلم

فیرفورد انگلیس کانون تظاهرات ضد جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

ایران برنده میز مذاکره؛ آمریکا عقب‌نشست + فیلم

فیرفورد انگلیس کانون تظاهرات ضد جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha