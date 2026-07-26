فیرفورد انگلیس کانون تظاهرات ضد جنگ علیه ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0635\u0644\u062d \u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0641\u06cc\u0631\u0641\u0648\u0631\u062f \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0627\u062e\u0631\u0627\u062c \u0641\u0648\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u06a9 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n