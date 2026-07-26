باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان باغ‌موزه قصر و دانشگاه فرهنگیان استان تهران، صبح روز یکشنبه چهارم مرداد با حضور مدیران دو مجموعه، جمعی از پیشکسوتان انقلاب اسلامی و زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب در مرکز اسناد و مطالعات باغ‌موزه قصر برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش تعاملات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تاریخی دو مجموعه و فراهم کردن زمینه برگزاری بخشی از آموزش‌های دانشجومعلمان در فضای باغ‌موزه قصر به امضا رسید.

باغ‌موزه قصر؛ کلاس درس روایت انقلاب

ناصر قاسمی، رئیس باغ‌موزه قصر با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه گفت: باغ‌موزه قصر در کنار مأموریت‌های فرهنگی و تاریخی خود، تلاش می‌کند هویت انقلابی این مجموعه را بیش از گذشته احیا کند و آن را به فضایی برای آموزش تجربه‌محور تبدیل کند.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، دو واحد آموزشی کاربردی در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی، مبارزات انقلابی و روایت زندانیان سیاسی پیش از انقلاب برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد تا معلمان آینده کشور، علاوه بر آموزش‌های نظری، در فضای واقعی تاریخ انقلاب حضور یافته و مفاهیم را به صورت عینی درک کنند.

قاسمی با اشاره به تجربه برگزاری کلاس‌های درس در فضای باغ‌موزه اظهار کرد: آموزش در کنار سلول‌ها، اسناد تاریخی و روایت‌های شاهدان عینی، تأثیر عمیق‌تری نسبت به آموزش صرفاً کلاسی دارد و می‌تواند در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جدید نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین از تدوین سرفصل‌های آموزشی با همکاری استادان دانشگاه و پیشکسوتان انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم حضور دانشجومعلمان در باغ‌موزه، آموزشی فشرده، کاربردی و اثرگذار باشد.

معلم، روایتگر تاریخ و تربیت‌کننده نسل آینده

علی محمدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران نیز با تأکید بر اهمیت آموزش‌های میدانی گفت: گاهی یک حضور، یک مشاهده و یک تجربه عینی، اثری به‌مراتب بیشتر از ساعت‌ها آموزش نظری دارد و می‌تواند منشأ تحول در نگاه دانشجویان باشد.

وی معلمان را «روایتگران و تکثیرکنندگان دانش» دانست و افزود: هر تجربه‌ای که یک معلم کسب می‌کند، سال‌ها در کلاس‌های درس و برای نسل‌های مختلف بازتولید می‌شود؛ از این رو سرمایه‌گذاری برای تربیت معلمان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

محمدی با اشاره به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استان تهران در تربیت دانشجومعلمان در ۱۸ رشته تحصیلی اظهار کرد: این همکاری نباید تنها به یک درس یا یک گروه محدود شود، بلکه مدیران، اعضای هیئت علمی، گروه‌های آموزشی و دانشجومعلمان باید به صورت مستمر از ظرفیت‌های باغ‌موزه قصر بهره‌مند شوند.

وی پیشنهاد کرد نشست‌های شورای مدیران دانشگاه، گروه‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی نیز در این مجموعه برگزار شود تا ارتباط دانشگاه با این ظرفیت تاریخی استمرار یابد.

تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی

حجت‌الاسلام حسین صادقی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان تهران، نیز دانشگاه فرهنگیان را یکی از راهبردی‌ترین مراکز آموزشی کشور توصیف کرد و گفت: سرمایه‌گذاری برای تربیت معلم، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است؛ زیرا معلمان، تربیت‌کننده نسل‌های آینده هستند.

وی با بیان اینکه معلمان باید در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در تراز انقلاب اسلامی رشد کنند، افزود: ظرفیت‌های باغ‌موزه قصر از جمله اسناد تاریخی، فضای موزه و روایت‌های زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به دانشجومعلمان ایفا کند.

صادقی تأکید کرد: دانشجویان و معلمان با بهره‌گیری از این تجربه‌های عینی، مفاهیم تاریخی را بهتر درک کرده و آن را در آینده به دانش‌آموزان منتقل خواهند کرد.

روایت شاهدان تاریخ از سال‌های مبارزه

در بخش دیگری از این مراسم، اسدالله بادامچیان، سیدمحمود رضویان، پروین سلیحی رئیس کانون زنان زندانی سیاسی پیش از انقلاب، فاطمه عباسی دبیر کانون، رضوانه دباغ عضو کانون و منظر خیر حبیب الهی از فعالان سیاسی پیش از انقلاب با بیان خاطرات و روایت‌هایی از دوران مبارزه و سال‌های حبس در زندان قصر، بر اهمیت ثبت و انتقال تجربه‌های تاریخی به نسل جوان تأکید کردند.



